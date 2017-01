Secretario de salud capitalino exhorta a ciudadanía vacunarse para estar protegida

El secretario de Salud local, Armando Ahued Ortega, exhortó a la población a vacunarse para estar protegidos, ya que en época invernal 96 por ciento de las infecciones respiratorias son causadas por virus, entre los que se encuentra el de la influenza.

Destacó que en la presente temporada de frío las infecciones respiratorias se han incrementado 9.4 por ciento respecto a la del año anterior, pero no así los casos de neumonía o bronconeumonía.

Casos confirmados de influenza se han registrado del 31 de noviembre a la fecha, 54 por ciento menos que la temporada anterior, y se han registrado tres defunciones.

Sin embargo, faltan 25 de los 50 frentes fríos esperados para esta época invernal, por lo que de aquí a marzo puede haber más casos.

Al encabezar una jornada de vacunación contra la influenza en la estación La Piedad, de la Línea 1 del Metrobus, Armando Ahued, pidió a la población no automedicarse y en cambio sí tomar medidas de prevención como es aplicársela.

“Pasen la voz que hay que vacunarse, hay que protegerse, de que estamos en plena temporada invernal y hay que seguir tomando actividades y actitudes de defensa.

“Los que vienen al Metrobus, al Metro cuando se toman del pasamanos, si alguien estornudó y se tapó la boca con la mano, lo que hace es que todos los virus los pega en el pasamanos y después llega alguien y se vuelve agarrar el pasamanos y ahí tenemos el contagio del virus”, señaló.

La Ciudad de México lleva un avance de 75.4 por ciento en la meta de vacunación tanto local como federal y recordó que el biológico se encuentra disponible en 58 estaciones del Metro, en 18 del Metrobús, además de unidades médicas y otros sitios públicos.

Resaltó las recomendaciones generales como evitar cambios bruscos de temperatura, lavarse las manos, abrigarse bien, consumir vitamina C de manera natural en frutas, no asistir a sitios concurridos, acudir al médico en caso de molestias y no automedicarse, entre otras.