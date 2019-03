Ruta 18 de las mas peligrosas en la Ciudad de México: SEMOVI

El secretario de Movilidad, Andrés Lajous, explicó que con base en un análisis metodológico sobre incidentes y caídas en el transporte público, determinaron que en tres años hubo 462 lesionados en estas rutas, es decir 47% del total de casos reportados en la capital del país.

La Ruta 1 que tiene 97 ramales registró, en el periodo señalado, 199 lesionados por caídas, choques, conducción temeraria de los choferes o atropellamientos.

La Ruta 18, que tiene 90 ramales, contabilizó 157 lesionados; mientras que la Ruta 14 que cuenta con 51 ramales tuvo 106 lesionados.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que no serán abusivos con estos operativos, pero tampoco permisivos.

“Estamos ya en revisión de todo el transporte concesionado de la ciudad, y no va a haber corrupción, pero tampoco vamos a ser permisivos en aquellos que no estén cumpliendo. Si no tiene licencia el chofer, si está roto el parabrisas, etcétera, etc., como bien dice el reglamento son dos semanas de suspensión, sino cumple, entonces es corralón”, sostuvo.

Las verificaciones comenzaron el 22 de enero, y durante los primeros dos días de aplicación han sido remitidas al corralón 23 unidades y 36 más fueron suspendidas temporalmente.

Lesionados por ruta Ruta 1: 199 lesionados, Ruta 18: 157 lesionados, La 14: 106 lesionados, Ruta 11: 80 lesionados, Ruta 2: 14 lesionados.

