Retiran botes de basura del Metrobús

El director general del Metrobús, Roberto Capuano Tripp, informó que se retiraron los botes de basura de todas las estaciones de las siete líneas de este servicio de transporte público, debido a que con esos depósitos se generarán más desechos.

Tras anunciar que a partir de hoy se abre la información en tiempo real para los usuarios de este transporte público, explicó que el contar con botes de basura en las estaciones del Metrobús provocaba que los habitantes de los alrededores aprovecharan para dejar su basura y eso generaba más desechos de casas y comercios, incluidos desperdicios orgánicos y botellas de plástico.

“Eso me parecía algo inaceptable que los usuarios del Metrobús tuvieran que estar sufriendo la basura de los alrededores. Quitamos los botes de basura, como un experimento, los tenemos guardados. Lo que les puedo decir es que donde no hay botes de basura, tiende a no haber basura, y eso es algo controversial, pero estudiado”, afirmó.

Agregó que esa es una razón por la que se decidió quitar los botos de basura de casi todo el sistema del Metrobús, y lo hicimos siguiendo el ejemplo del Metro, afirmó en conferencia de prensa, en el Centro de Control Informativo de Transporte Inteligente del Metrobús.

Asimismo, reconoció que el retirar los botes de basura provocó descontento entre los usuarios del Metrobús, por ello, ahora analizan qué van hacer, sin embargo, destacó que actualmente ya hay menos basura en las estaciones.

Por otro lado, comentó que el delito más frecuente en el Metrobús es el robo de carteras y celulares, sobre todo en la Línea 1, que corre de Indios Verdes a El Caminero.

El Metrobús cuenta con 670 unidades que dan servicio a un promedio de 1.5 millones de usuarios diarios en las siete líneas, durante un día hábil.