Restringida la circulación a vehículos con engomado verde

Los vehículos con engomado verde o terminación de placa 1 y 2 no circulan en un horario de 5:00 a 22:00 horas en la Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Morelos.

De acuerdo con las medidas establecidas en el programa Hoy No Circula, los autos particulares, de transporte público, taxis que porten holograma 1 y 2 se deben quedar en casa este día.

Los automotores que obtuvieron durante el proceso de verificación vehicular los hologramas cero y doble cero circulan todos los días.

Los automóviles foráneos no transitan de lunes a viernes de 5:00 a 11:00 horas; los sábados de 5:00 a 22:00 horas, además no circulan un día entre semana, según la terminación de su placa.

El costo por verificar fuera de periodo es de 20 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, es decir mil 399 pesos, luego de pagarla, se dispone de 30 días naturales para realizar nuevamente la verificación.

En caso de no hacerlo en ese período, se deberá pagar una nueva multa de 40 veces la Unidad de Cuenta, renovando en 30 días el período, y de no cumplir en ese lapso el trámite se deberá desembolsar 80 veces la UCCM por cada vez que no se obtenga la verificación.

El pago de la multa por verificación extemporánea se puede hacer en Locatel al teléfono 5658-1111 o en la página web http://www.finanzas.df.gob.mx/formato_lc/vehicular/medioambiente/medio_vehiculo.php.