Rechazados de prepas y universidades se manifiestan frente a la SEP

Respuestas y soluciones “es lo que queremos para que se nos garantice el acceso a la educación Media Superior y Superior para todos aquellos quienes hemos sido rechazados”, recalcó Sandra Ruiz frente a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En entrevista, la integrante del Movimiento de Aspirantes Excluidos Educación Superior (MAES), quien junto a un grupo de estudiantes y padres de familia recorrió del Zócalo capitalino a la sede de la dependencia federal, aseguró que a lo largo de los años las exigencias son las mismas, aunque con un nuevo gobierno que ha prometido universidad para todos, “se abre una posibilidad”.

“Este gobierno ha dicho que ya está solucionando el problema, pero el ciclo escolar otra vez ya comenzó y muchos seguimos afuera”, dijo al señalar que de acuerdo con anuarios estadísticos, cada año son rechazos 250 mil aspirantes a universidades públicas en la zona metropolitana.

La joven recordó que esa organización se mantiene desde hace 14 años, donde entre sus principales demandas se encuentran la educación para todos aquellos que la soliciten, así como el aumento de la matrícula de las universidades públicas.

Otras de ellas, explicó, es el aumento de presupuesto para las universidades con la finalidad de que puedan recibir a más aspirantes y que se elimine el examen de admisión “porque éste no nos puede decir si somos aptos o no para ingresar a la universidad, consideramos que no es el mejor mecanismo para decirnos si sí o no debemos seguir estudiando”.

Al recordar que se trata de la tercera marcha a la SEP de este año, la representante de la Comisión de Medios reveló que las marchas y protestas continuarán con el apoyo de 200 nuevos integrantes que este año decidieron sumarse a las protestas del MAES.

Al momento, un grupo de jóvenes y padres de familia mantienen mantas y pancartas en la Plaza de Santo Domingo, frente a la SEP en la calle de Brasil.