Protocolos de seguridad de Casa de Moneda de México cuestionables: Orta

Jesús Orta, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), cuestionó los protocolos de seguridad de Casa de Moneda de México en el asalto de que fue objeto el pasado martes.

Al abundar sobre el particular, aseguró que no fue la actuación del cuerpo policiaco preventivo la que falló.

Orta cuestionó que los delincuentes se hayan metido con mucha facilidad a Casa de Moneda de México siendo que todavía no estaba abierta, que estuviera abierta una bóveda, lo cual permitió que el atraco se hiciera con mucha facilidad y con un tiempo muy corto.

Y, evidentemente, acotó, “había empleados en el lugar que hay que investigar”.

Orta estableció que si bien el gerente no tardó en llamar a la policía y los elementos de la corporación llegaron en menos de tres minutos al lugar, los delincuentes ya habían escapado.

Además, consideró que se debe investigar los dos antecedentes de robos en Casa de Moneda de México, sobre todo los protocolos de seguridad.

El titular de la SSC pidió a quienes viven, laboran y transitan por el Paseo de la Reforma estar tranquilos porque ya se reforzó la presencia policiaca en el lugar.

“La instrucción de la jefa de Gobierno fue reforzar, hay mucha presencia policial en Reforma, sin embargo, nunca es suficiente, y ayer se ordenó reforzarla”, puntualizó Orta.

Por otra parte, el titular de la SSC afirmó que se tienen ubicados en la Ciudad de México a los asaltantes de Casa de Moneda de México.

“Están en el interior de la ciudad, pero prefiero no comentar más al respecto para no entorpecer la búsqueda que estamos haciendo”, acotó.