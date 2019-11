Profesionalizan el deporte en la CDMX

Impulsar el deporte y apoyar a los jóvenes es una instrucción de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, por lo que se profesionaliza el deporte.

Tras esta indicación de la mandataria capitalina, la delegación Iztacalco acata la prioridad del gobierno capitalino.

Es así como se firma un convenio entre el alcalde Armando Quintero y el Instituto Superior de Ciencias Empresariales y Deportivas (Insuce), que no sólo garantiza la profesionalización de entrenadores, sino también educación, de secundaria a licenciatura y hasta maestrías, a chicos y chicas de escasos recursos.

“Nos da mucho gusto que instituciones educativas estén dispuestas a colaborar, para ayudar que jóvenes y señoritas de escasos recursos puedan acceder a la educación. Vamos a seguir impulsando estos convenios, siempre pensando en nuestros jóvenes, para que ellos no sean chicos que no estudian y no trabajan”, afirmó Quintero durante la firma de este convenio anual y en la que estuvo acompañado por Vanessa Gomora, directora de Desarrollo y Fomento Económico; Jhonny Zárate, coordinador del Deporte en la alcaldía, y el director general del Insuce, Miguel Ángel Solares Rodríguez.

Dicho convenio de colaboración con el Insuce asegura que jóvenes de la demarcación y entrenadores deportivos tengan la oportunidad de recibir becas especiales para continuar sus estudios desde nivel secundaria hasta maestría y en la caso de los entrenadores deportivos recibir talleres de capacitación y ponencias con la finalidad de certificarlos.

Se trata de permear con las más avanzadas técnicas de enseñanza y en una muestra de compromiso y dedicación hacia la sociedad iztacalquense, por lo que Miguel Ángel Solares Rodríguez, director general del Insuce, agradeció la confianza de la alcaldía para la actualización y formación profesional, así como la cooperación, promoción, favorecimiento e impulso conjunto de actividades relacionadas con el ámbito de formación y profesionalización deportiva.

De esta forma Iztacalco e Insuce acatan una de las prioridades en la administración de Sheiinbaum.