Previenen coronavirus en campamento de la CNTE en el Zócalo

Una revisión preventiva contra el coronavirus tuvo lugar en el campamento que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) instaló en la plancha del Zócalo.

Personal médico de la alcaldía Cuauhtémoc se dio a la tarea de tomar la temperatura y la presión a profesores disidentes.

Igualmente, a aplicarles un cuestionario.

Merced a la revisión preventiva contra el coronavirus, misma que estuvo a cargo de seis médicas y médicos, y enfermeras, a seis profesores disidentes se les tomaron muestras.

Ello, tras amanecer resfriados o con tos como consecuencia del aguacero de ayer en la ciudad.

“Por la lluvia se mojó todo, las colchas, los zapatos, los calcetines, toda la ropa, hasta las almohadas, y dos de mis compañeras en la casa amanecieron con gripa.

“Por eso fue que me tomaron a mí una muestra y quedaron de que me mandarán en cinco días el resultado por correo, y a mi celular, que les dejé”, estableció una profesora disidente sobre el particular.