PRD acusa a Morena de obstruir acuerdos sobre delegados sustitutos

El vicecoordinador de la bancada del PRD en la Asamblea Legislativa, Raúl Flores García, acusó al líder local de Morena, Martí Batres, de obstruir los acuerdos para nombrar a los delegados sustitutos de Cuauhtémoc, Tlalpan y Coyoacán.

Por ello, indicó el también dirigente local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), todavía no hay fecha precisa para un periodo extraordinario y nombrar a los jefes delegacionales que pidieron licencia en búsqueda de otro puesto de elección popular.

“Al menos que yo sepa, Martí Batres no ha hecho ninguna gestión porque no cree que merezcamos que él haga la gestión. No ha hablado con nadie, y anticipo que Morena va a salir con un discurso de que ellos lo están haciendo desde la mafia del poder”, señaló.

En entrevista dijo que el presidente de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna Estrada, será quien convoque al extraordinario y aclaró que el PRD abonará a que haya condiciones para que se lleven a cabo estos nombramientos.

El 13 de diciembre del año pasado, Luna comentó que no se había recibido alguna terna de los delegados que solicitaron licencia.

A la fecha, los delegados morenistas de Tlalpan y Cuauhtémoc, Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal, respectivamente, han solicitado licencia a su cargo desde el año pasado. El delegado perredista en Coyoacán, Valentín Maldonado, también hizo lo propio para ir en la búsqueda de un espacio en el primer Congreso local.