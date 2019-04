Pese a contingencia, mañana Hoy No Circula sólo de 9:00 a 18:00 horas

Pese a que se mantiene la Fase 1 de Contingencia atmosférica por ozono en el Valle de México, este miércoles, y por única ocasión, el programa Hoy No Circula operará de las 9:00 a las 18:00 horas, informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came).

La medida, señaló en un comunicado, aplicará para los vehículos con holograma “1” terminación par, para todos los de holograma “2” y todos los que tengan engomado de color rojo.

Según el organismo, se prevé que mañana, después de mediodía, habrá un incremento en la velocidad del viento y cielo parcialmente nublado, además de que el tráfico se ha reducido en las últimas horas, como consecuencia del período vacacional.

La Came reiteró que los vehículos sin holograma de verificación o con placas formadas por letras no circulan, mientras que aquellos con pase turístico serán considerados como holograma “2” de verificación, por lo que no podrán salir a las calles.

Los automotores de carga con placa federal o local deberán de acatar la restricción a la circulación de 6:00 a 10:00 horas, mientras que los destinados a reparto de gasolina, diésel y gas licuado de petróleo con hologramas “1” y “2” terminación de placa de circulación par deberán suspender su circulación de las 5:00 a las 22:00 horas.

Los vehículos que porten el holograma Cero o Doble Cero vigente, están exentos de las limitaciones a la circulación, así como los vehículos eléctricos e híbridos con holograma “Exento“.

El organismo dará a conocer si la medida continúa o no en un boletín que emitirá a las 10:00 horas de este miércoles.