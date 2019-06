Orta dispuesto a irse ‘si no hay resultados en un año’

Durante su comparecencia ante el Congreso capitalino, expuso que comprende la prisa y urgencia de la ciudadanía, pues “si no hay la paciencia yo no tengo absolutamente ningún problema, estoy trabajando en construir capacidades”, y se manifestó convencido de que de no hacerlo el problema de la inseguridad no se resolverá de manera permanente

“Si no hay resultados en un año me voy y si es antes, también”, aseguró el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta, a legisladores de la Diputación Permanente del Congreso de la Ciudad de México.

Durante su comparecencia ante el Congreso capitalino, expuso que comprende la prisa y urgencia de la ciudadanía, pues “si no hay la paciencia yo no tengo absolutamente ningún problema, estoy trabajando en construir capacidades”, y se manifestó convencido de que de no hacerlo el problema de la inseguridad no se resolverá de manera permanente.

“Es un problema que se no se resuelve en unos meses, sin embargo, no voy a aferrarme ni voy a dar explicaciones para ver por qué no hay resultados, simple y sencillamente estoy trabajando en ello, llevo trabajando seis meses en ello y estoy seguro que se van a ir dando”.

Reconoció que entre el primer y segundo trimestres de este año, el homicidio registró un incremento de 7.0 por ciento, el robo a cuentahabiente 8.6 por ciento, pero consideró que “son áreas de oportunidad en materia de acciones, la mayoría de los delitos tiene una tendencia a la baja”.

Según el jefe policiaco, el incremento del homicidio en mayo pasado respondió a que el gobierno federal arrestó a tres de los principales líderes de las organizaciones generadoras de mayor violencia, al líder de la Unión Tepito, de la Anti Unión, así como al cabecilla cártel Jalisco Nueva Generación.

“Un récord en esta administración de detenciones ligadas a narcomenudeo, homicidios y otros delitos de alto impacto, lo que generó una escalada en el homicidio”, insistió.

El funcionario capitalino detalló que “junio ya observa prácticamente en casi todos los delitos una baja que es consecuencia del trabajo de los meses anteriores”, y detalló que en ese mismo periodo el robo a negocio con violencia disminuyó 28.7 por ciento, el robo a bordo de microbús 28 por ciento y el de taxi 23 por ciento.

Precisó que de acuerdo con estadísticas oficiales, que nada tienen que ver con la percepción, es que si se suman los delitos de alto impacto en la capital mexicana, en diciembre hubo 136 diarios, cifra que registró un descenso en los siguientes para luego observar un repunte en febrero pasado, con una incidencia de 67 y luego descender de manera sistemática.

En el presente mes, abundó, el promedio está en 3.6 al día, un descenso importante respecto al mes de mayo, mientras que el homicidio “irá conteniendo y reduciéndose en la medida en la que vamos debilitando y disolviendo las bandas delictivas que están generando esto, el homicidio doloso, en 80 por ciento, en esta administración está ligado a temas entre la delincuencia organizada y el resto a situaciones de carácter social”.

Las lesiones dolosas tienden a la baja, son un indicador importante del tema de violencia, debido a que a diferencia del homicidio doloso, ligado al crimen organizado, está ligada al robo y otro tipo de situaciones, detalló.

De acuerdo con Orta Martínez, el robo a microbús tuvo un pico en febrero de este año para luego descender e incrementarse de nueva cuenta en mayo y junio; sin embargo, abundó que con la entrada de 700 elementos de seguridad en el transporte concesionado, se enfrentará ese delito de manera más organizada y contundente.

Ejemplificó que del 7 al 13 de junio, fueron arrestadas 239 personas por delitos de alto impacto, entre ellas 27 personas ligadas al crimen organizado, “se han venido incrementado el número de detenciones, que es lo que permitirá ir abatiendo, el principio básico es que en la medida en que el delincuente sabe que hay detenciones que terminan en cárcel con una sentencia, en esa medida se inhibe el delito”.

Entre algunas de las acciones que instrumenta la dependencia, destacó la reconstrucción de las instituciones de Seguridad de la capital mexicana, por lo que en los seis últimos meses se ha trabajado en mejoramiento de las condiciones laborales y de capacitación de los elementos policíacos.

Añadió que el parque vehicular es de poco más de cinco mil unidades, al concentrar solo las patrullas, en la actualidad sólo circulan un promedio de mil 200.

“No nos alcanza el mínimo de una patrulla por cada uno de los cuadrantes”, en unas semanas, dijo, habrá mil 885 patrullas más, que sumadas a las mil 200 que ya funcionan, sumarán tres mil, con un esquema de arrendamiento para garantizar que 95 por ciento del parque esté en la calle, lo que permitirá incrementar la vigilancia, expuso.

En materia de infraestructura, dio a conocer que se modernizarán en el segundo semestre de este año 73 sectores con diversas aportaciones de las 16 alcaldías; entre otras acciones, detalló que se trabajará en la sustitución de cámaras al interior de las patrullas.

Además, la instalación de radios y sistemas de geolocalización en patrullas, así como la implementación de la estrategia de cuadrantes de proximidad y unidades especializadas que atiendan determinados delitos.

Ello, sumado a la meta de reducir los tiempos de respuesta ante un llamado de auxilio, que en la actualidad está por debajo de los cinco minutos, lo que se pretende es llegar a los tres, lo que se lograría con el incremento de patrullas.

Además, se pretenden mejoras en la calidad del servicio del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), con la presentación de 200 paramédicos y motocicletas para que el tiempo de reacción, que es de 50 minutos, descienda a 12.

Se trata, enfatizó, de fortalecer el tema de inteligencia e investigación, por lo que instituciones relacionadas con la seguridad capitalina, como la procuraduría cuentan con una agenda estratégica con objetivos específicos en materia de seguridad, por lo que se desarrollaron productos de inteligencia para generar los de judicialización y proceder a operar, lo que rinde resultados debido a que en mayo se triplicó la detención de delincuentes en comparación con abril.

En su mensaje final ante legisladores capitalinos, Orta Martínez señaló que en el trimestre que viene, que considera julio y agosto, podrían venir resultados concretos, lo que ofrecería una plataforma para que en el último trimestre de este año ya haya una mejor percepción de la seguridad, “lo que más nos importa es incidir en la percepción”.

En la actualidad hay muchos aspectos que inciden sobre la percepción, “lo que queremos es que la ciudadanía recupere la paz”, con lo que se debe actuar para lograr lo anterior, “queremos mejorar condiciones de la seguridad y que la gente recupere la tranquilidad”, abundó el jefe policiaco.

El trabajo realizado ha permitido construir capacidades que permiten apuntalar resultados, aunado a que la acumulación y persistencia puedan incidir en la percepción de la seguridad, puntualizó.