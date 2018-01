Oídos sordos al iluminado: Barrales

Durante una gira por la delegación de Azcapotzalco reconoció que la gente está cansada y no aguanta más gobiernos que no le den respuestas

Alejandra Barrales Magdaleno, precandidata al gobierno capitalino de la coalición Por la Ciudad de México al Frente, llamó a no dejarse engañar por los supuestos iluminados y no aceptar ni cuestionamientos ni debates.

“A esta ciudad, sólo la vamos a sacar adelante si nos damos la oportunidad de trabajar todos, muchos y juntos, y en eso debemos aceptar que no todos pensamos igual y reconocemos la diversidad, por lo que debemos aceptarnos y respetarnos”, señaló.

Al realizar una gira por la delegación de Azcapotzalco, Barrales Magdaleno sostuvo que en la diversidad, hoy se tiene un mismo objetivo: sacar adelante a la Ciudad de México y la única manera de hacerlo es escuchando y empezar a dialogar de una manera diferente.

Reconoció que la gente está cansada y no aguanta más gobiernos que no le den respuestas, como es el caso de Azcapotzalco, gobernado por un morenista, que a decir de Barrales, le ha fallado a los ciudadanos de la demarcación.

La precandidata de la coalición compuesta por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN y Movimiento Ciudadano (MC) declaró que es una convencida de que para hacer un buen gobierno, la gente debe involucrarse, porque sólo así las cosas pueden cambiar.

Asimismo, aseveró que está convencida que se debe fortalecer la presencia de los Comités Ciudadanos, para ello, dijo que de llegar a la Jefatura de Gobierno, tendrá como política reunirse cotidianamente con estas células de representación ciudadana.

“Tenemos que abrir los espacios para hablar con la gente y los vecinos, porque la gente no puede seguir viendo a las autoridades como un ente lejano, no puede ser una concesión que uno pueda reunirse y dialogar con su gobernante”, señaló.

Manifestó que también promoverá la planeación participativa, de tal manera que el crecimiento de la ciudad no quede sólo en los desarrolladores inmobiliarios ni en los partidos políticos, sino que debe ser un crecimiento que impulse el bienestar de la gente.

Por ello, destacó que la coalición Por la Ciudad de México al Frente propone sumar y no dividir, propone participar y no polarizar con el estigma de los buenos y los malos.

Insistió que no pondrá como pretexto que no se puede cumplir porque no se tiene mayoría en lo que será el próximo congreso local, sino lo que pretende la coalición, es una mayoría estable unida en una colación de gobierno que permitirá cumplir con los compromisos de campaña.