NiUnaMenos clamor general en marcha para erradicar la violencia contra la mujer

Con una participación aproximada de mil 200 personas y con pancartas entre las que destacaba la demanda de #NiUnaMenos inició la marcha conmemorativa del Día Internacional para Erradicar la Violencia contra la Mujer.

El Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, fue el punto de partida de la movilización al Zócalo capitalino y en la que se dieron cita mujeres de todas las edades y con sólo una intención: Desactivar la violencia contra el sector.

A su vez, al menos 4 mil 500 personas, entre servidoras públicas del gobierno de la Ciudad de México y alcaldías, así como elementos de seguridad, formaron un “Cinturón de Paz”, todas identificadas con playeras blancas.

De ellas, ninguna dio declaraciones en torno a su participación en virtud de que no todas tenían claro en qué consistía.

Mientras, había hay elementos de seguridad en la avenida paralela a Reforma por donde pasaría el contingente.

Para Oliva Cordero, de 30 años de edad, era el tercer año consecutivo en que se sumaba a las marchas convocadas para erradicar la violencia de género pese a no pertenecer a ningún colectivo ni organización no gubernamental.

Es decir, que su única convicción era de que “en algún punto de la historia se visibilizará el problema y se tomarán medidas contundentes”.

Ello, precisó, en virtud de que aún falta mucho por hacer.

Por ello, en el contingente caminaba no sólo por ella, sino por las mujeres de su familia, por cada una de las chicas con las que ha colaborado en su ámbito laboral, por sus amigas, pero sobre todo por las nuevas generaciones de mujeres, para que todas ellas puedas salir a las calles y puedan estar en cualquier sitio sin sentirse acosadas.

En entrevista, la comunicóloga de profesión afirmó que en diferentes ocasiones había sido violentada, sobre todo en el transporte público, si bien advirtió que una situación grave era que los casos de acoso se den en las universidades.

“Es lamentable que en las propias instituciones de educación haya gente que se dedique abusar desde sus situaciones de poder y que haya autoridades que, inertes, hagan caso omiso”, señaló.

Así las cosas, su participación en las marchas la llenaba de ganas de seguir en la lucha de la erradicación de la violencia en todos sus tipos.

En ese tenor, aseveró que su “microactivismo” comenzaba en su entorno familiar.

“Hace mucho, platicando con un amigo de la familia, él señalaba que no entendía por qué las mujeres quieren verse en igualdad al hombre y, sobre todo, por qué salíamos a manifestarnos; recuerdo que ese comentario tan misógino me hirvió la sangre y contesté que no saldríamos a manifestarnos cada año si no se nos seguía violentado, si las mujeres dejaran de ser violadas, maltratadas o asesinadas. En ese momento pensé que lo que me decía era un chiste de muy mal gusto para alguien que terminó una formación profesional”, relató.