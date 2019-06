Niega Sheinbaum crisis de seguridad; casos de jóvenes son aislados, dice

'No hay una situación de crisis. Hay un tema en el que es evidente que tenemos reforzar áreas de seguridad en la ciudad (...). No es un tema de crisis sino de llamado de atención a la Jefa de Gobierno y a las autoridades de cómo reforzar (...). A nosotros no nos van a vencer los delincuentes y vamos a trabajar muy duro', dijo