Ni ‘cuentas alegres’ ni persecución: Sheinbaum sobre índices delictivos

La jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, negó “cuentas alegres” en los índices delictivos y precisó que tampoco persigue a alguien con la denuncia del “maquillaje de cifras”.

Al contrario, aseveró que “se está trabajando para abatir la inseguridad en la ciudad”.

Entrevistada después de la ceremonia de entrega de créditos para el autoempleo en Xochimilco, Sheinbaum explicó que la publicación de datos sobre el “maquillaje de cifras” en la administración anterior se hizo como un ejercicio de transparencia y que nada tiene que ver con su compromiso de reducir los índices delictivos y la inseguridad.

“Hay reducción de diciembre a la fecha, pero, evidentemente, eso no quiere decir que no estemos trabajando; no hacemos ‘cuentas alegres’; al contrario, nos esforzamos mucho más para garantizar la seguridad en la ciudad”, reiteró.

La mandataria capitalina detalló que las denuncias ya están hechas ante la Fiscalía General de la República y la procuraduría general de Justicia de la ciudad, así como ante la Contraloría, y que ahora corresponde a los jueces determinar a los responsables por ese “maquillaje de cifras”.

“No es un tema de gobierno; la jefa de gobierno no se dedica a perseguir a nadie, pero el gobierno de la ciudad, sus funcionarios, tienen que hacer lo conducente en términos de lo que recibieron”, expuso.

Cada mes se publicarán en el Portal de Datos Abiertos del Gobierno de la Ciudad de México las cifras sobre índices delictivos para que la gente conozca si subieron o bajaron, incluso calle por calle, dio a conocer Sheinbaum.

Asimismo, informó que su gobierno se coordina con Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para detectar tomas clandestinas de combustible, como la encontrada en la alcaldía Miguel Hidalgo a partir de una denuncia.

Otro de los puntos que tocó fue el de la mujer que luego de ser asaltada a bordo de un taxi se arrojó de la unidad en circulación cuando se dirigía a la zona boscosa de Tlalpan, y que ya se comunicó con la familia de la víctima.

Al abundar sobre el particular, recordó que el próximo jueves 25 de julio iniciará el registro obligatorio de placas y los nombres de choferes de taxis, microbuses y de aplicaciones móviles que prestan servicio de transporte.

Los concesionarios de transporte público tendrán un mes para estar en el padrón, de lo contrario, acotó, se les sancionará con una multa, incluso con el retiro de la concesión.

Finalmente, anunció que el Instituto de Verificación Administrativa y la Secretaría de Seguridad Ciudadana harán operativos para revisar el cumplimiento de ese requisito.