‘Nadie está a la fuerza’, mi proyecto es ciudadano: Mancera

Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, habló sin tapujos sobre lo declarado por Miguel Barbosa, coordinador de los senadores perredistas, respecto a que pedirá a su partido apoyar a Andrés Manuel López Obrador, presidente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), para llegar a la Presidencia de la República en 2018.

“Lo que debe quedar muy claro es que el proyecto es ciudadano con apoyo de los partidos. Yo jamás voy a buscar que se perjudique al PRD o a Movimiento Ciudadano o al PT, porque yo llegué a este cargo a través de ellos, pero creo que en este momento lo que hay que impulsar es un proyecto ciudadano al que se sumen los partidos”, añade.

Esa es la diferencia, mencionó. “Él lo que plantea es que se sumen a López Obrador, pero eso es algo que debe decidir el PRD”, opinó.

Cuando se lance el proyecto, se lancen las convocatorias, “entonces ya veremos. Yo seguiré teniendo una comunicación muy fluida con el partido. Mi respeto para sus procedimientos internos, sus decisiones internas y les deseo mucho éxito”, expresó.

“Él es un hombre libre… quien no quiera estar en un proyecto, no está obligado”, advierte.

GOBERNADORES SE REUNIRÁN EN LOS ÁNGELES PARA CONFORMAR RED DE APOYO A MIGRANTES

Miguel Ángel Mancera aplaudió que la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) decidiera avalar la propuesta de la capital, de trabajar unidos en beneficio de los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

Para ello, dijo, “un buen número” de gobernadores se reunirá en abril próximo en la ciudad de Los Angeles, California, para conformar una amplia red de apoyo a los connacionales.

Expuso que prácticamente hubo representantes de todos los estados en la reunión realizada en la capital, y aprobaron por unanimidad vincularse y coordinar las 32 casas con que cuentan en la Unión Americana.

“Por mi parte encargaré esta tarea de seguimiento al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pero me parece que esto va a dar un gran resultado. Va a ser muy diferente, porque hoy hacíamos una rápida suma y encontramos 32 casas de apoyo a los migrantes”, destacó.

“A esta propuesta se agregó que puedan sumarse los clubes que trabajan allá, vamos a buscar crear una red de fortaleza con las casas de apoyo en Estados Unidos”, aseveró el jefe de Gobierno.

Expuso que lo que más necesitan en este momento los migrantes es información. “Ellos no conocen estas casas, tal vez conozcan una, pero no todas”.

Mancera expuso que esta disposición de los estados permitirá hacer un trabajo conjunto en difusión, estratégico y con acciones puntuales y a manera de ejemplo propuso que se cree una aplicación para uso de todos, que sea compatible con el 911.

“Se habló de que tengamos acciones conjuntas y pasa también por los temas monetarios. Creo que podemos fortalecer, si nos sumamos todos nosotros”. Se pretende además brindar asesoría jurídica, información, reacciones mucho más efectivas.

Dejó claro que “lo que no podemos dejar de hacer es organizarnos, porque de otra manera tienes 32 casas que no están comunicadas, 32 esfuerzos aislados. No es lo mismo tener una sola voz”.

CDMX ES PROMOVIDA CON ÉXITO EN COLOMBIA

Integrantes de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes de la Ciudad de México realiza una gira en Colombia para promover los atractivos turísticos de la capital azteca.

Encabezados por su presidente, Fidel Ovando, los miembros de la AMAV-CDMX se reunieron en Medellín con 63 compradores colombianos entre agencias de viajes, tour operadores mayoristas y meeting planners.

Los colombianos sostuvieron reuniones uno a uno con los 25 prestadores de servicios asociados al organismo y después participaron de una activación de foto boot con los principales íconos de la CDMX, tales como el Palacio de Bellas Artes, Monumento a la Revolución, Monumento a la Independencia y Museo Soumaya.

En este marco se realizaron al menos 1300 citas de negocio dado que cada uno de los invitados sudamericanos se reunieron con los proveedores de servicios de AMAV-CDMX.

El ejercicio de Medellín superó en 13 el número de empresas participantes, se esperaban 50, quienes mostraron gran interés porque sus pasajeros, además de disfrutar Cancún y la Riviera Maya -como lo hacen en su mayoría- descubran la CDMX al menos por dos noches en una escala que no representa mayor costo para el viajero, dado que el “stop over” está incluido en el pasaje de avión.

La delegación de la AMAV-CDMX ofreció una comida a todos los participantes donde se resaltaron los atractivos turísticos, gastronómicos, culturales y de infraestructura de la ciudad capital; se sortearon seis viajes entre los participantes mientras los acordes del mariachi daban el cierre con broche de oro.