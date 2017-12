Morenistas y Perredistas arman zafarrancho en Coyoacán

Morenistas y perredistas se agarraron a sillazos durante una trifulca en el jardín Hidalgo del centro de la delegación Coyoacán, previo a que se realizara un mitin en el que estará el precandidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y la precandidata a la jefatura de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Hubo momentos en que algunas personas se confrontaron con los morenistas al gritarles “¡Fuera Morena de Coyoacán!”.

La delegación Coyoacán responsabilizó a Bertha Luján y Ariadna Montiel, integrantes de Morena, por la violencia observada.

La demarcación explicó que, en tiempo y forma, se negó una petición de evento en el Jardín Hidalgo hecha por Bertha Luján, ya que desde antes se tenía programado un acto por el Festival de Navidad Coyoacán 2017.

No obstante, “integrantes del partido político Morena, no respetando las reglas administrativas, intentaron instalar carpas y sillas, pese al aviso de que no habría espacio para su evento”.

Incluso, subrayó la delegación, se les dio la opción de realizar su acto en el Jardín Centenario, pero más tarde, con actos de violencia, intentaron instalarse poniendo en riesgo la integridad de visitantes nacionales y extranjeros.

“Condenamos enérgicamente los actos de violencia llevados a cabo por militantes de Morena, representados por Bertha Luján y Ariadna Montiel toda vez que pusieron en riesgo a familias y niños que disfrutaban de un evento artístico-cultural”, anotó.

En un comunicado, la delegación Coyoacán recordó que entre las obligaciones de los partidos políticos está abstenerse de recurrir a la violencia y cualquier acto que pretenda o altere el orden público, además de abstenerse de obstruir a los órganos de gobierno.

Sin embargo, durante el percance Luján, acusó que las autoridades de esta demarcación instalaron un templete para un evento improvisado con el objetivo de impedirles la realización del mitin de López Obrador.

Dijo que desde hace 15 días pidieron permiso para ocupar un lugar en la Jardín Hidalgo, sin embargo, nunca obtuvieron respuesta “y este día pusieron camiones de basura para obstaculizar la llegada de los militantes”.