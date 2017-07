Mancera ‘el centauro’ del centro

Con el propósito de que más personas reciban atención médica, el gobierno de la Ciudad de México lleva a Ciudad Juárez, Chihuahua, el programa El Médico en tu Casa.

El presidente municipal de Ciudad Juárez, Armando Cabada Alvídrez, y el jefe del gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, firmaron el acuerdo para llevar dicho programa de apoyo médico a esa localidad fronteriza.

Mancera también formó parte de las Cabalgatas Villistas 2017, un evento anual en el que se recuerda al general revolucionario Francisco Villa y su ejército.

En Hidalgo del Parral, Mancera acompañó al gobernador Javier Corral y al alcalde Alfredo Lozoya en el último tramo de las Cabalgatas Villistas. A lomo de caballo, el jefe de gobierno emuló, junto con unos 7 mil jinetes, la entrada de Villa a la tierra en la que fuera asesinado en 1923.

En la firma del convenio, Mancera Espinosa dijo que el apoyo médico, que en este lugar se llamará El Médico a tu Puerta, comenzará en las colonias Granjas de Chapultepec y Riberas del Bravo, donde se registra el mayor número de casos de adolescentes embarazadas, sin atención médica ni prevención.

“Sepan que no estamos alejados de la gente de Ciudad Juárez, estamos preocupados para que nos vaya bien a todos, que nos vean como sus hermanos, y que estamos trabajando en una sola línea de acción”, dijo en la entrega simbólica de cinco Charger 2015 y un Avenger 2013, que eran parte de la flota de la capital del país.

Además, anunció que el gobierno de la Ciudad de México está compartiendo información con el municipio de Juárez, para la puesta en operación del centro de detención antiebrios, el cual funcionará de manera similar al “Torito” capitalino.

Además, abundó, estará dirigido a niñas y adolescentes embarazadas, para quienes el gobierno capitalino se comprometió a donar 100 cunas.

En su cuenta @ManceraMiguelMX en Twitter, el jefe de la administración capitalina indicó “con El #MédicoEnTuCasa impulsamos el trabajo entre gobierno, estudiantes y comunidad para acercar servicios de salud a la población #mm”.

Recordó que El Médico en tu Casa nació en la Ciudad de México “con una necesidad como la que hoy acaba de quedar de manifiesto aquí; una jovencita de 18 años que tiene un bebé de dos años, quiere decir que tu primer embarazo fue a los 16 y nosotros en la Ciudad de México encontramos muchos casos de jovencitas, a veces mucho más jóvenes.

“Estamos hablando de 13, 14 años, en donde no tienen atención médica y no porque no tengan derecho a la atención médica, sino porque no lo saben”, concluyó el jefe de gobierno de la capital del país.