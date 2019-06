Madre de Norberto pide a ciudadanía cadena de favores contra inseguridad

En conferencia de prensa, la mujer hizo ver la necesidad de que la población trabaje y participe, cada quien en su ámbito, para no dejarle todo al gobierno, pues por más trabajo que haya de las autoridades, si la ciudadanía y los padres de familia no inculcan bases ni moral, se repetirán casos como el de su hijo.

Norelia Hernández, madre de Norberto Ronquillo, estudiante secuestrado y asesinado, llamó a la ciudadanía a hacer una cadena de favores y a participar para cambiar el entorno de inseguridad en la Ciudad de México y en el país.

En conferencia de prensa, la mujer hizo ver la necesidad de que la población trabaje y participe, cada quien en su ámbito, para no dejarle todo al gobierno, pues por más trabajo que haya de las autoridades, si la ciudadanía y los padres de familia no inculcan bases ni moral, se repetirán casos como el de su hijo.

Aseguró que en su diálogo con la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, y la procuradora Ernestina Godoy, fue a alzar la voz por “todas las ‘norelias’, por todos los ‘norbertos’; lo que importa es quién cumplirá las leyes”.

“Esto es muy doloroso y esto es una pesadilla, pero tenía que venir a agradecerles y decirles que voy muy llena de amor de muchas cosas muy hermosas y estoy bien y en paz”, señaló en una reunión con reporteros.

Expresó a los medios todo el agradecimiento por el apoyo que dieron a la difusión del caso de su hijo y que de su muerte resultará algo positivo.

En su opinión, la situación se salió de control en las redes y en todo momento le preguntaban si quería que renunciara la jefa de gobierno o el presidente López Obrador, a lo que respondió que no es la solución, que no todo se lo debemos dejar al gobierno, que los ciudadanos debemos apoyar en las soluciones.

La familia Ronquillo Hernández pidió a las autoridades de la funeraria no permitir el paso a la prensa en el área del velatorio, por lo que rueda de prenda se llevó a cabo en una sala alterna, donde pudo hablar de la situación que vive.

Llamó a las autoridades para que en el marco de sus obligaciones llenen los huecos que hay en las leyes, quién va hacer las cosas mejor, que (quienes se encargan de la procuración de justicia) agilicen las investigaciones y que utilicen toda la tecnología para resolver rápido los casos.

“Quien va a organizar todo esto que no tiene ni pies ni cabeza. Vamos a ponernos a trabajar como sociedad, vamos a levantar la voz”, dijo.

Una y otra vez, Norelia Hernández pidió por aquellas madres que están viviendo lo mismo con un hijo desaparecido, que las ayuden, que los medios de comunicación las apoyen para que difundan sus casos.

Dijo que no sabe cómo pagará tanto amor y tanto cariño recibido y pidió mucho por aquellos que no tienen dinero ni apoyo y no se trata de “echarle” al gobierno.

Sobre las investigaciones que hace la procuraduría, la madre de Norberto Ronquillo señaló que ella no conoce de cuestiones políticas, pero si es atípico o no el caso de su hijo, “no lo sé”.

En tanto, durante la tarde seguían llegando amigos, familiares, para dar el último adiós a Norberto, que esta tarde sería llevado al estado de Chihuahua, donde es originario y donde lo esperan más amigos y familiares.