Lista de centros comerciales que permanecerán cerrados en la CDMX, debido a el Covid-19

Por: Mangel Margo

El Gobierno capitalino hizo un listado de las plazas comerciales que estarán cerradas, en el marco de pandemia por coronavirus o Covid-19.

1 PLAZA INN INSURGENTES SUR, 1971, AC206 GUADALUPE INN 1020 ÁLVARO OBREGÓN 2 SAN JERÓNIMO SAN JERÓNIMO, 630 , LA OTRA BANDA 1090 ÁLVARO OBREGÓN 3 PLAZA SQUARE TOLUCA, 585 , 21 , OLIVAR DE LOS PADRES 1780 ÁLVARO OBREGÓN 4 PLAZA LAS ÁGUILAS DE LOS LEONES, 145 LOCAL 21, LAS ÁGUILAS 1710 ÁLVARO OBREGÓN 5 GERMAN CENTER SANTA FE, 170 , 402 , SANTA FE CENTRO CIUDAD ÁLVARO OBREGÓN 6 GREEN GARDEN GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA, 1205 , 0 , SANTA FE CENTRO CIUDAD 1210 ÁLVARO OBREGÓN 7 SAMARA ANTONIO DOVALÍ JAIME, 70 , PISO 12 , ZEDEA SANTA FÉ 1210 ÁLVARO OBREGÓN 8 EL BAZAAR SABADO SAN JACINTO, 11 , 89 , SAN ANGEL 1000 ÁLVARO OBREGÓN 9 CENTRO DE NEGOCIOS CRACOVIA, 72 , 1 , SAN ÁNGEL 100 ÁLVARO OBREGÓN 10 PLAZA COMERCIAL PATIO SANTA FÉ MÉXICO-TOLUCA (PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA), 400, PEÑA BLANCA SANTA FÉ 1330 ÁLVARO OBREGÓN 11 PLAZA SAN FRANCISCO DESIERTO DE LOS LEONES, 5525 , ALCANTARILLA 1729 ÁLVARO OBREGÓN 12 PABELLON ALTAVISTA CAMINO AL DESIERTO DE LOS LEONES, 52 , 5 , SAN ANGEL 1000 ÁLVARO OBREGÓN 13 SANTA TERESA ANILLO PERIFÉRICO (ADOLFO RUIZ CORTINES), 4020 , JARDINES DEL PEDREGAL 1900 ÁLVARO OBREGÓN 14 EXHIBIMEX 10, 132 , COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN ÁLVARO OBREGÓN 15 PLAZA CENTENARIO CENTENARIO, 394 , MERCED GÓMEZ 1600 ÁLVARO OBREGÓN 16 PLAZA LORETO EJE 10 SUR (RÍO MAGDALENA), 46 , TIZAPAN SAN ÁNGEL 1090 ÁLVARO OBREGÓN 17 PLAZA OBSERVATORIO OBSERVATORIO, 457 SN, HIDALGO 1120 ÁLVARO OBREGÓN 18 PLAZA DEL CARMEN PLAZA DEL CARMEN, 57 , SAN ANGEL 1000 ÁLVARO OBREGÓN 19 GRAND PEDREGAL LAS FUENTES, 556 , JARDINES DEL PEDREGAL 1800 ÁLVARO OBREGÓN 20 PARK PLAZA JAVIER BARROS SIERRA 540 ÁLVARO OBREGÓN 21 SAMARA ANTONIO DOVALÍ JAIME 70 ÁLVARO OBREGÓN 22 GRAND PEDREGAL AV. DE LAS FUENTES 556 Y CRÁTER 811 ÁLVARO OBREGÓN 23 JOLIE PLAZA AV. DE LAS FUENTES 425 ÁLVARO OBREGÓN 24 TERRAZA PEDREGAL PERIFÉRICO SUR 4131 ÁLVARO OBREGÓN 25 GRAND SAN FRANCISCO DESIERTO DE LOS LEONES 5525 ÁLVARO OBREGÓN 26 PUERTA ALTAVISTA DESIERTO DE LOS LEONES 24 ÁLVARO OBREGÓN 27 GARDEN SANTA FE GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA 1205 ÁLVARO OBREGÓN 28 PATIO SANTA FE PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA 400 ÁLVARO OBREGÓN 29 PARKOPEDIA INSURGENTES SUR 1741 ÁLVARO OBREGÓN 30 ARTZ PEDREGAL BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 3720 ÁLVARO OBREGÓN 31 S/N COMERCIAL LAS FLORES 121 Y LAS ÁGUILAS 9 ÁLVARO OBREGÓN 32 PORTAL SAN ÁNGEL AV. REVOLUCIÓN 1267 ÁLVARO OBREGÓN 33 PATIO REVOLUCIÓN AV. REVOLUCIÓN 1817 ÁLVARO OBREGÓN 34 MAC STORE Y MÁS ALTAVISTA 93 ÁLVARO OBREGÓN 35 TOWN CENTER AV. EL ROSARIO 1025 AZCAPOTZALCO 36 CITY PLAZAS AV. LAS ARMAS 312 AZCAPOTZALCO 37 PATIO CLAVERÍA EGIPTO 142 AZCAPOTZALCO 38 PARQUE VÍA VALLEJO CALZADA VALLEJO1090 AZCAPOTZALCO 39 PABELLÓN AZCAPOTZALCO AQUILER SERDÁN 400 AZCAPOTZALCO 40 S/N COMERCIAL CALZADA VALLEJO 296 AZCAPOTZALCO 41 PASAJE FERRERÍA ANTIGUA CALZADA. DE GUADALUPE 251 AZCAPOTZALCO 42 S/N COMERCIAL CENTENARIO 520 AZCAPOTZALCO 43 VIA VALLEJO 1 PONIENTE (CALZADA VALLEJO), 1090 , SANTA CRUZ DE LAS SALINAS 2300 AZCAPOTZALCO 44 TOWN CENTER EL ROSARIO RÍO BLANCO, 1341 , UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO 2100 AZCAPOTZALCO 45 PRICE CENTER NORTE 45, 1082 , INDUSTRIAL VALLEJO 2300 AZCAPOTZALCO 46 PLAZA AZCAPOTZALCO AZCAPOTZALCO, 527 , AZCAPOTZALCO 2000 AZCAPOTZALCO 47 TECNOPARQUE DE LAS GRANJAS, 972 , PLANTA BAJA , LOCAL 01, SANTA BARBARA 2230 AZCAPOTZALCO 48 PERISUR ADOLFO RUIZ CORTINES (ANILLO PERIFÉRICO), 4690 , 0 , AMPLIACIÓN JARDINES DEL PEDREGAL 4500 COYOACÁN 49 GRAN SUR GRAN SUR, 151 , 0 , PEDREGAL DE CARRASCO 4700 COYOACÁN 50 ZAPAMUNDI 1 ORIENTE (AVENIDA CANAL DE MIRAMONTES), 2600 , 95, D, LOS CIPRESES 4830 COYOACÁN 51 MERCADO ARTESANAL COYOACÁN FELIPE CARRILLO PUERTO, 414 , 98 , VILLA DE COYOACÁN 4000 COYOACÁN 52 PLAZA CANTIL AZTECAS, 270 SN, LA CANDELARIA 4380 COYOACÁN 53 FIESTA COAPA RANCHO GUADALUPE, 503 , LOS GIRASOLES 4429 COYOACÁN 54 PLAZA OASIS MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO, 217 , PB , ROMERO DE TERRENOS 4010 COYOACÁN 55 PLAZA PATIO PEDREGAL ADOLFO RUIZ CORTINES (ANILLO PERIFÉRICO), 5270 , 15 , PEDREGAL DE CARRASCO 4700 COYOACÁN 56 PLAZA CHEDRAUI DEL HUESO, 670 , LOS GIRASOLES 4920 COYOACÁN 57 PLAZA FRIDA IGNACIO ALLENDE, 45 , 7 , DEL CARMEN 4100 COYOACÁN 58 PLAZA MIRAMONTES RANCHO SAN LORENZO, 6 , PLANTA BAJA, 7 , FRACCIONAMIENTO LOS GIRASOLES 4920 COYOACÁN 59 PLAZA ACORA LADERA, 16, 22 AMPLIACIÓN PEDREGAL DE SAN ÁNGEL 4500 COYOACÁN 60 VIVEROS DE COYOACÁN MELCHOR OCAMPO, 100 , 20 , DEL CARMEN 4100 COYOACÁN 61 PLAZA GIRASOLES DEL HUESO, 453 , LOS GIRASOLES 4240 COYOACÁN 62 RESIDENCIAL CAFETALES DE LAS BOMBAS, 756 , RESIDENCIAL CAFETALES 4918 COYOACÁN 63 PLAZA TRÉBOL 3 ORIENTE (CAFETALES), 1792 LOCAL 15, HACIENDA DE COYOACÁN 4970 COYOACÁN 64 PLAZA DEL SUR 3 ORIENTE (ARMADA DE MÉXICO), 1450 , 4 , RESIDENCIAL CAFETALES 4918 COYOACÁN 65 PLAZA SAN MATEO HÉROES DEL 47, 59 SN, SAN DIEGO CHURUBUSCO 4120 COYOACÁN 66 PLAZA EL MIRADOR DEL HUESO, 990 21 Y 22, VILLA QUIETUD 4960 COYOACÁN 67 CENTRO COMERCIAL SAN IGNACIO AVENIDA MIGUEL HIDALGO, 9 SN, DEL CARMEN 4100 COYOACÁN 68 PLAZA MANZANA MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO, 2943 SN, EL ROSEDAL 4330 COYOACÁN 69 CENTRO COMERCIAL REAL DE COYOACÁN DIVISIÓN DEL NORTE, 3651 , PRIMER PISO, 14 , EL RELOJ 4640 COYOACÁN 70 PLAZA CULHUACAN ROSA MARÍA SEQUEIRA, 140 , PLANTA BAJA , LOCAL 17, CULHUACÁN VI 4480 COYOACÁN 71 VILLA PLAZA RANCHO TOLLOCAN, 61 , LOS GIRASOLES 4920 COYOACÁN 72 PLAZA PACÍFICO PACÍFICO, 468 , 5 , LA CANDELARIA COYOACÁN 4330 COYOACÁN 73 PLAZA SANTA CATARINA MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO, 486 SN, SANTA CATARINA 4010 COYOACÁN 74 FUENTES PLAZA DEL HUESO, 160 10-B, EXHACIENDA COAPA 4850 COYOACÁN 75 PLAZA IMAN DEL IMÁN, 2, MANZANA 5 LOTE 2, PLANTA BAJA , LA ZORRA 4660 COYOACÁN 76 LA COMER MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO, 443 , PB , ROMERO DE TERREROS 4310 COYOACÁN 77 PLAZA G 2 ORIENTE (HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR), 0, SN PRESIDENTES EJIDALES 4480 COYOACÁN 78 PLAZA HACIENDA 3 ORIENTE (CAFETALES), 1752 LOCAL 9, HACIENDAS DE COYOACÁN 4970 COYOACÁN 79 CITY MARKET SAN JERÓNIMO 190 COYOACÁN 80 OASIS COYOACÁN AV. UNIVERSIDAD 1778 COYOACÁN 81 SUPERAMA & OTROS CALZADA TAXQUEÁ 1752 COYOACÁN 82 PERISUR (AMPLIACIÓN) PERIFÉRICO SUR 4690 COYOACÁN 83 CHEDARUI & OTROS PEDRO ENRÍQUEZ UREÑA 514 COYOACÁN 84 S/N COMERCIAL AV. REVOLUCIÓN 2015 COYOACÁN 85 S/N COMERCIAL PEDRO ENRÍQUEZ UREÑA 546 COYOACÁN 86 S/N COMERCIAL MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO 1144 COYOACÁN 87 SEARS & PALACIO… PERIFÉRICO SUR 4690 COYOACÁN 88 CENTRO COYOACAN UNIVERSIDAD, 936 , SANTA CRUZ ATOYAC 3330 BENITO JUÁREZ 89 PLAZA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD, 1000 , SANTA CRUZ ATOYAC 1789 BENITO JUÁREZ 90 PARQUE DELTA CASA DEL OBRERO MUNDIAL, 462 , NARVARTE PONIENTE 3020 BENITO JUÁREZ 91 METROPOLI PATRIOTISMO INTERIOR (AVENIDA PATRIOTISMO), 229 , SAN PEDRO DE LOS PINOS 3800 BENITO JUÁREZ 92 PLAZA BAZAR CORUÑA CALZADA SANTA ANITA, 37 , SÓTANO, 209 , LA MODERNA 3510 BENITO JUÁREZ 93 PATIO UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD, 1046 , 0 , XOCO 3330 BENITO JUÁREZ 94 GALERÍAS INSURGENTES PARROQUIA, 179 , 0 , INSURGENTES MIXCOAC 3100 BENITO JUÁREZ 95 PABELLÓN DEL VALLE UNIVERSIDAD, 740 SN, SANTA CRUZ ATOYAC 3310 BENITO JUÁREZ 96 SORIANA MIXCOAC 5 SUR (SAN ANTONIO), 170, B NONOALCO 3700 BENITO JUÁREZ 97 WALMART FÉLIX CUEVAS SAN FRANCISCO, 1621 , 15 , ACTIPAN 3230 BENITO JUÁREZ 98 CENTRO COMERCIAL INSURGENTES INSURGENTES SUR, 1605 , SAN JOSÉ INSURGENTES 3900 BENITO JUÁREZ 99 PLAZA INSURGENTES INSURGENTES SUR, 1352 , PISO 1 , DEL VALLE 3100 BENITO JUÁREZ 100 MEGA COMERCIAL MEXICANA INTERIOR (AVENIDA REVOLUCIÓN), 780 SN, NONOALCO MIXCOAC 3700 BENITO JUÁREZ 101 PLAZA TIZIANO MIGUEL ÁNGEL, 21 SN, MIXCOAC 3919 BENITO JUÁREZ 102 SUPER ISSSTE DOCTOR JOSÉ MARÍA VÉRTIZ, 543 , 6 , NARVARTE 3020 BENITO JUÁREZ 103 WALMART CALZADA DE TLALPAN, 1037 , 5 , AMERICAS UNIDAS 3610 BENITO JUÁREZ 104 PLAZA DAKOTA DAKOTA, 95 , 0, L00 PB, NÁPOLES 3810 BENITO JUÁREZ 105 CITY SHOP 7 SUR (FÉLIX CUEVAS), 374 , 0 , DEL VALLE 3100 BENITO JUÁREZ 106 PLAZA DEL LIBRO MOLINOS, 31, LOCAL 1 MIXCOAC 3910 BENITO JUÁREZ 107 PLAZA LAURENT MIGUEL LAURENT, 510 , 5 , DEL VALLE SUR 3100 BENITO JUÁREZ 108 PLAZA ANTILLAS ANTILLAS, 214 , 678 , NECAXA 3300 BENITO JUÁREZ 109 WTC MÉXICO MONTECITO, 38 , NÁPOLES 3810 BENITO JUÁREZ 110 CENTRO ARMAND INSURGENTES SUR, 1321 , INSURGENTES MIXCOAC 39200 BENITO JUÁREZ 111 WALL STRET CENTER MONTECITO, 38 , 0 , NÁPOLES 3820 BENITO JUÁREZ 112 PLAZA LOS PORTALES CALZADA DE TLALPAN, 1295 SN, PORTALES NORTE 3300 BENITO JUÁREZ 113 MANACAR INSURGENTES SUR, 1457 , MIXCOAC 3920 BENITO JUÁREZ 114 INTELLIS BARRANCA DEL MUERTO, 329 , MEZZANINE , SAN JOSÉ INSURGENTES 3900 BENITO JUÁREZ 115 Acora Delta Obrero Mundial 296 BENITO JUÁREZ 116 Parque Delta Cuauhtémoc #462 BENITO JUÁREZ 117 Patio Universidad Av. Universidad 1038 BENITO JUÁREZ 118 Plaza Sama Center Eje Central 911 BENITO JUÁREZ 119 Universidad 767 Av. Universidad 767 BENITO JUÁREZ 120 Campos Corp. Coyoacán Av. Coyoacán 1622 BENITO JUÁREZ 121 City Shops del Valle Félix Cuevas 374 BENITO JUÁREZ 122 SANTA FÉ VASCO DE QUIROGA, 3800 , 1034 , SANTA FE CUAJIMALPA DE MORELOS 123 PABELLÓN BOSQUES LOMA DEL RECUERDO, 1813 , LOMAS DE VISTA HERMOSA 5100 CUAJIMALPA 124 CENTRO EMPRESARIAL REFORMA ALTA JOSÉ MARÍA CASTORENA, 324 , 1 , CUAJIMALPA 5000 CUAJIMALPA DE MORELOS 125 PLAZA CUAJIMALPA JOSÉ MARÍA CASTORENA, 425 , PLANTA BAJA, 11 , CUAJIMALPA 5000 CUAJIMALPA 126 ARCOS BOSQUES PASEO DE LOS TAMARINDOS, 90 , PLANTA BAJA, 19 , PALO ALTO 5110 CUAJIMALPA 127 PLAZA LA NORIA BOSQUE DE REFORMA, 1433 , 7 , EL CHAMIZAL 5129 CUAJIMALPA DE MORELOS 128 PLAZA CORNER TAMAULIPAS, 15 , SANTA FE 3750 CUAJIMALPA DE MORELOS 129 PLAZA CEDROS FEDERAL MÉXICO-TOLUCA (PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA), 5780 SN, ABDIAS GARCÍA SOTO 5530 CUAJIMALPA DE MORELOS 130 EL MOLINO SAN JOSÉ DE LOS CEDROS, 145 , SEGUNDO NIVEL , SN, SAN JOSÉ DE LOS CEDROS 5200 CUAJIMALPA DE MORELOS 131 PLAZA SAN MATEO MINA, 15, A , SN, SAN MATEO TLALTENANGO 5600 CUAJIMALPA DE MORELOS 132 PLAZA COMERCIAL CUAJIMALPA AC JUÁREZ, 21 , 2 , CUAJIMALPA 5000 CUAJIMALPA DE MORELOS 133 LA PLAZA ANTONIO NOEMI, 32 , 1 , LOMAS DE MEMETLA 5330 CUAJIMALPA DE MORELOS 134 CUAJIMALPA JUÁREZ, 49 , CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS 135 ARCOS BOSQUE DE ALISOS, 47, B, 4 , BOSQUES DE LAS LOMAS 5120 CUAJIMALPA DE MORELOS 136 PLAZA PITS JUÁREZ, 190 SN, CUAJIMALPA 5000 CUAJIMALPA DE MORELOS 137 PLAZA SAN JOSÉ SAN JOSÉ DE LOS CEDROS, 56 , 203 , SAN JOSÉ DE LOS CEDROS 5200 CUAJIMALPA DE MORELOS 138 CONJUNTO GALERIAS REFORMA AC FEDERAL MÉXICO-TOLUCA, 1725 , PLANTA ALTA, 5, E, PALO ALTO 5110 CUAJIMALPA 139 SUPERAMA SANTA FÉ CENTRO COMERCIAL SANTA FE, 505 , CRUZ MANCA SANTA FE 5349 CUAJIMALPA 140 ROYAL REFORMA BOSQUE DE REFORMA, 1374 , LOMAS DEL CHAMIZAL 3A SECCIÓN 5129 CUAJIMALPA 141 PLAZA VISTA HERMOSA AVENIDA NOCHE DE PAZ, 14 , GRANJAS NAVIDAD 5219 CUAJIMALPA 142 GARDEN SANTA FE Av. Guillermo González Camarena 1205, Santa Fe 1210 CUAJIMALPA 143 WORLD PLAZA SANTA FE, 481 , 22, 2 , CRUZMANCA 5349 CUAJIMALPA 144 GRAND SANTA FE JUAN SORDO MADALENO, 1190 , 26, 2611 , CRUZMANCA 1512 CUAJIMALPA 145 CONDOMINIO HORIZONTE SECRETARIA DE MARINA, 458 , PISO 3, 307 , LOMAS DEL CHAMIZAL 5129 CUAJIMALPA 146 ZENTRICA FEDERAL MEXICO-TOLUCA (PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA), 1235 , SANTA FE 5300 CUAJIMALPA 147 PLAZA ESCALA TAMAULIPAS, 37 , 2 , SANTA FE 3750 CUAJIMALPA DE MORELOS 148 PRESIDENTE INTERCONTINENTAL TAMAULIPAS, 97, K , 0 , LAS TINAJAS CUAJIMALPA DE MORELOS 149 PLAZA DEL MONTE JOSÉ MARÍA CASTORENA, 320 , JOSÉ MARÍA CASTORENA 5240 CUAJIMALPA DE MORELOS 150 PLAZA GARCIA OCAMPO, 93 SN, CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS 151 CORPORATIVO DIAMANTE VASCO DE QUIROGA, 3900 , PISO 3, 3 , SANTA FE 5348 CUAJIMALPA DE MORELOS 152 PLAZA EUROTEN JUAN SALVADOR AGRAZ, 61 , 1, 203 , SANTA FE 5109 CUAJIMALPA DE MORELOS 153 PABELLÓN BOSQUES BOSQUES DE LA REFORMA 1813 CUAJIMALPA DE MORELOS 154 VÍA SANTA FE VASCO DE QUIROGA 3850 CUAJIMALPA DE MORELOS 155 S/N COMERCIAL NOCHE DE PAZ 49 CUAJIMALPA 156 ARCOS BOSQUES TAMARINDOS 90 Y 98 CUAJIMALPA DE MORELOS 157 S/N COMERCIAL VASCO DE QUIROGA 3880 CUAJIMALPA DE MORELOS 158 S/N COMERCIAL VASCO DE QUIROGA 3900 CUAJIMALPA DE MORELOS 159 S/N COMERCIAL JOSÉ MARÍA CASTORENA 395 CUAJIMALPA DE MORELOS 160 S/N COMERCIAL JUAN SALVADOR AGRAZ 127 CUAJIMALPA DE MORELOS 161 CENTRO COMERCIAL STA FE VASCO DE QUIROGA 3800 CUAJIMALPA DE MORELOS 162 S/N COMERCIAL MARIO PANI 150 CUAJIMALPA DE MORELOS 163 S/N COMERCIAL JUAN SALVADOR AGRAZ 61 CUAJIMALPA DE MORELOS 164 CENTRO INFINITO VASCO DE QUIROGA 4299 CUAJIMALPA DE MORELOS 165 S/N COMERCIAL BOCHE DE PAZ 38 CUAJIMALPA DE MORELOS 166 S/N COMERCIAL JUAN SALVADOR AGRAZ 15 CUAJIMALPA DE MORELOS 167 S/N COMERCIAL JOSÉ MARÍA CASTORENA 386 CUAJIMALPA DE MORELOS 168 REFORMA 222 PASEO DE LA REFORMA 222 CUAUHTÉMOC 169 PLAZA JUÁREZ INDEPENDENCIA 31 CUAUHTÉMOC 170 S/N COMERCIAL JUÁREZ 30 CUAUHTÉMOC 171 CAPITAL REFORMA PASEO DE LA REFORMA 250 CUAUHTÉMOC 172 TORRE DIANA RÍO LERMA 232 CUAUHTÉMOC 173 REFORMA 342 PASEO DE LA REFORMA 342 CUAUHTÉMOC 174 PLAZA TLATELOLCO FLORES MAGÓN 210 CUAUHTÉMOC 175 PORTAL CENTRO LORENZO BOUTURINI 258 CUAUHTÉMOC 176 FORUM BUENAVISTA JUAN ALDAMA 187 CUAUHTÉMOC 177 PLAZA DE LA TECNOLOGÍA REPÚBLICA DE URUGUAY, 17 , SEGUNDO PISO, 225 , CENTRO 6000 CUAUHTÉMOC 178 PLAZA MESONES MESONES, 129 , 11, M, CENTRO 6010 CUAUHTÉMOC 179 BAZAR DEL ENTRETENIMIENTO Y EL VIDEOJUEGO CENTRAL (LÁZARO CÁRDENAS), 9 , PLANTA BAJA, 52 , CENTRO 6050 CUAUHTÉMOC 180 PLAZA VIZCAINAS VIZCAÍNAS, 18 , CENTRO 6080 CUAUHTÉMOC 181 PABELLÓN CUAUHTÉMOC ANTONIO M. ANZA, 20, PB ROMA SUR 6700 CUAUHTÉMOC 182 PLAZA COMERCIAL PINO SUÁREZ JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 0, SN , 14, A, CENTRO 6020 CUAUHTÉMOC 183 PLAZA FÓRUM BUENAVISTA 1 NORTE (MOSQUETA), 259 , 0 , BUENAVISTA CUAUHTÉMOC 184 CENTRO CULTURAL TELMEX CHAPULTEPEC, 92 LOCAL 7, ROMA NORTE 6700 CUAUHTÉMOC 185 PLAZA LA ROSA LONDRES, 127 , JUÁREZ 6600 CUAUHTÉMOC 186 CENTRO JOYERO PALMA, 35 , 3, 301 , CENTRO 6000 CUAUHTÉMOC 187 PLAZA CENTENARIO VICTORIA, 7 , PLANTA BAJA, 8 , CENTRO 6040 CUAUHTÉMOC 188 PLAZA TORRES DE PLATA RODRÍGUEZ PUEBLA, 21 , 24 , CENTRO 6010 CUAUHTÉMOC 189 PLAZA CENTRAL 87 CENTRAL (LÁZARO CÁRDENAS), 87 SN, CENTRO 6010 CUAUHTÉMOC 190 REFORMA 222 PASEO DE LA REFORMA, 222 , 0 , JUAREZ 6600 CUAUHTÉMOC 191 PARQUE ALAMEDA JUÁREZ, 76 , CENTRO CUAUHTÉMOC 192 PLAZA DE LAS ESTRELLAS LEONA VICARIO, 51 , 12 , CENTRO 6020 CUAUHTÉMOC 193 PLAZA DEL SOL MANUEL DOBLADO, 40 , PRIMER NIVEL, 40 , CENTRO 6010 CUAUHTÉMOC 194 PLAZA DE LAS MANUALIDADES VENUSTIANO CARRANZA, 109 , 2 PISO, 112 , CENTRO 6060 CUAUHTÉMOC 195 PLAZA VENUSTIANO CARRANZA VENUSTIANO CARRANZA, 152 , 41 , CENTRO 6010 CUAUHTÉMOC 196 PARQUE LINDAVISTA COLECTOR 13, 280 , MAGDALENA DE LAS SALINAS 7300 GUSTAVO A. MADERO 197 PLAZA LINDAVISTA 5 NORTE (MONTEVIDEO), 363 , PA , LINDAVISTA 7300 GUSTAVO A. MADERO 198 MERCADO GUADALUPANO FRAY JUAN DE ZUMÁRRAGA, 0, SN , SN, GUSTAVO A MADERO 7050 GUSTAVO A. MADERO 199 PLAZA TORRES LINDAVISTA MIGUEL OTHÓN DE MENDIZABAL ORIENTE, 343 E 07, NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO 7700 GUSTAVO A. MADERO 200 LA PLAZA ORIENTE INGENIERO EDUARDO MOLINA EJE 3 ORIENTE, 1623 , 3, K3B, EL COYOL 7420 GUSTAVO A. MADERO 201 PLAZA 2000 SANTA TERESA, 0, SN, 1ER PISO , SN, UNIDAD HABITACIONAL ARBOLILLO 2 7240 GUSTAVO A. MADERO 202 WALMART TEPEYAC DE GUADALUPE, 431 , GUADALUPE TEPEYAC 7840 GUSTAVO A. MADERO 203 PLAZA SAN JUAN SAN JUAN DE ARAGÓN EJE 5 NORTE, 259 , 17, A, GRANJAS MODERNAS 7470 GUSTAVO A. MADERO 204 PLAZA AMATISTA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, 247, 0 , 0 , NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO GUSTAVO A. MADERO 205 PLAZA BASILICA DE GUADALUPE FRAY JUAN DE ZUMÁRRAGA, 0, SN , LOCAL 23, GUSTAVO A. MADERO 7050 GUSTAVO A. MADERO 206 PLAZA BARRIO MAGICO GUADALUPE DE GUADALUPE, 717 SN, ARAGÓN LA VILLA 7000 GUSTAVO A. MADERO 207 PLAZA VALLEJO MIGUEL OTHÓN DE MENDIZABAL ORIENTE, 111 L 9 10, PLAYA SIN NÚMERO 7710 GUSTAVO A. MADERO 208 PLACITA RIOBAMBA RIOBAMBA, 737 , PLANTA BAJA, 1 , LINDAVISTA 7300 GUSTAVO A. MADERO 209 TORRES LINDAVISTA OTHON DE MENDIZÁBAL 343 GUSTAVO A. MADERO 210 S/N COMERCIAL CALLE 1561, NÚMERO 14 GUSTAVO A. MADERO 211 PARQUE LINDAVISTA COLECTOR 13, NÚMERO 280 GUSTAVO A. MADERO 212 VISTA NORTE ACUEDUCTO 650 GUSTAVO A. MADERO 213 S/N COMERCIAL AV. TÉ 846 IZTACALCO 214 PARQUE TEZONTLE CANAL DE TEZONTLE, 1512 , ALFONSO ORTIZ TIRADO 9020 IZTAPALAPA 215 LA PLAZA DEL SALADO JESÚS CARRILLO, 3254 LOCAL H-07, SANTA MARTHA ACATITLA 9510 IZTAPALAPA 216 PLAZA TULYEHUALCO TLÁHUAC, 1577 SN, MIRASOLES 9880 IZTAPALAPA 217 PLAZA ERMITA EJE 8 SUR (CALZADA ERMITA IZTAPALAPA), 3417 SN, XALPA 9640 IZTAPALAPA 218 PLAZA ZENTRALIA CHURUBUSCO INTERIOR (AVENIDA RÍO CHURUBUSCO), 1072 , PLANTA BAJA , LB-24, PICOS VI B 9420 IZTAPALAPA 219 PLAZA CENTRAL EJE 5 SUR (LEYES DE REFORMA), 1635 , CENTRAL DE ABASTO 9040 IZTAPALAPA 220 PLAZA GUELATAO IGNACIO ZARAGOZA, 2006 , 78 , JUAN ESCUTIA 9100 IZTAPALAPA 221 ESTRELLA PLAZA DE ABASTOS SAN LORENZO, 274 , 75 , CERRO DE LA ESTRELLA 9860 IZTAPALAPA 222 PORTAL CHURUBUSCO INTERIOR (AVENIDA RÍO CHURUBUSCO), 583 , 20, IS, SECTOR POPULAR 6090 IZTAPALAPA 223 ESTRELLA TLÁHUAC, 1138 SN, GRANJAS ESTRELLA 9880 IZTAPALAPA 224 S/N Comercial CALZ. IGNACIO ZARAGOZA IZTAPALAPA 225 S/N Comercial AVENIDA 5 EJE 3 ORIENTE IZTAPALAPA 226 S/N Comercial CALZADA ERMITA IZTAPALAPA IZTAPALAPA 227 S/N Comercial MUNICIPIO LIBRE IZTAPALAPA 228 S/N Comercial AV. 5 EJE 3 ORIENTE IZTAPALAPA 229 S/N Comercial CONTADORES IZTAPALAPA 230 S/N Comercial RIO TUXPAN IZTAPALAPA 231 S/N Comercial CALZ. ERMITA IZTAPALAPA IZTAPALAPA 232 S/N Comercial AV. TLAHUAC IZTAPALAPA 233 S/N Comercial GRANJAS SAN ANTONIO 10 IZTAPALAPA 234 S/N Comercial VILLA BRAZ IZTAPALAPA 235 S/N Comercial AV. TLAHUAC IZTAPALAPA 236 S/N Comercial AV. IGNACIO ZARAGOZA IZTAPALAPA 237 S/N Comercial CALZ. DE LA VIGA, EJE 2 OTE. IZTAPALAPA 238 S/N Comercial CALZ. ERMITA IZTAPALAPA IZTAPALAPA 239 Parque Tezontle AV. CANAL DE TEZONTLE IZTAPALAPA 240 S/N Comercial AVENIDA 5 EJE 3 ORIENTE IZTAPALAPA 241 S/N Comercial AV. TLAHUAC IZTAPALAPA 242 S/N Comercial ANILLO PERIFERICO IZTAPALAPA 243 S/N Comercial CANAL DE SAN JUAN IZTAPALAPA 244 PLAZA LÍDICE HEROES DE PADIERNA 132 MAGDALENA CONTRERAS 245 PLAZA SAN JERÓNIMO SAN JERÓNIMO 819 MAGDALENA CONTRERAS 246 S/N COMERCIAL HEROES DE PADIERNA 138 MAGDALENA CONTRERAS 247 S/N COMERCIAL SAN JERÓNIMO 1130 MAGDALENA CONTRERAS 248 CENTRO COMERCIAL POLANCO CERVANTES DE SAAVEDRA 397 MIGUEL HIDALGO 249 PLAZA MAZARYK MAZARYK 445 MIGUEL HIDALGO 250 ANTARA EJÉRCITO NACIONAL 843 MIGUEL HIDALGO 251 PLAZA CARSO LAGO ZURICH 245 MIGUEL HIDALGO 252 GALERIAS PLAZA DE LAS ESTRELLAS BICENTENARIO (CALZADA MELCHOR OCAMPO), 193 , 0 , VERONICA ANZURES 11305 MIGUEL HIDALGO 253 PLAZA DE LA TECNOLOGÍA BOULEVARD PRESIDENTE MANUEL ÁVILA CAMACHO, 681 , PLANTA BAJA, 90 ,LOMAS DE SOTELO 11200 MIGUEL HIDALGO 254 PLAZA CARSO LAGO ZÚRICH, 245 , 11 , AMPLIACIÓN GRANADA 11520 MIGUEL HIDALGO 255 ANTARA POLANCO EJÉRCITO NACIONAL MEXICANO, 843, B GRANADA 11520 MIGUEL HIDALGO 256 PLAZA BOSQUES BOSQUE DE DURAZNOS, 39 , SN, SN, BOSQUE DE LAS LOMAS 1170 MIGUEL HIDALGO 257 CHEDRAUI MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, 397 , PLANTA BAJA , SN, IRRIGACION 11500 MIGUEL HIDALGO 258 CENTRO COMERCIAL PLAZA POLANCO JAIME BALMES, 11 , 801, B2, LOS MORALES POLANCO 11510 MIGUEL HIDALGO 259 PARQUES POLANCO LAGO ALBERTO, 320 , PRIMER PISO , A10, GRANADA 11520 MIGUEL HIDALGO 260 PABELLÓN POLANCO EJÉRCITO NACIONAL MEXICANO, 980 , 0, LOCAL 224, LOS MORALES 11510 MIGUEL HIDALGO 261 LOMAS PLAZA BOULEVARD PRESIDENTE MANUEL ÁVILA CAMACHO, 66 , LOMAS DE CHAPULTEPEC 11000 MIGUEL HIDALGO 262 PLAZA LILAS PASEO DE LAS LILAS, 92 , PLANTA BAJA, 47 , BOSQUES DE LAS LOMAS 5120 MIGUEL HIDALGO 263 CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL PARA MILITARES RETIRADOS INDUSTRIA MILITAR, 1050 SN, RESIDENCIAL MILITAR 11600 MIGUEL HIDALGO 264 PLAZA BANDERAS BAHÍA ESPÍRITU SANTO, 21, LOCAL 2, 3, 8, 9 Y 10 ANÁHUAC 11320 MIGUEL HIDALGO 265 PLAZA ARQUIMIDES ARQUÍMEDES, 130 , 21 , POLANCO REFORMA 11550 MIGUEL HIDALGO 266 PLAZA MOLIERE MOLIERE, 222 , PISO 2, 0 , POLANCO 11540 MIGUEL HIDALGO 267 PLAZA COMERCIAL GABRIEL JALISCO, 253 , 7 , TACUBAYA 11800 MIGUEL HIDALGO 268 MILLANA EJÉRCITO NACIONAL MEXICANO, 769 , GRANADA 11520 MIGUEL HIDALGO 269 PLAZA SOTELO CALZADA MÉXICO-TACUBA, 160 , ARGENTINA PONIENTE 11230 MIGUEL HIDALGO 270 PLAZA MASARIK PRESIDENTE MASARYK, 393 , PLANTA BAJA , LOCAL 13 Y 15, POLANCO REFORMA 11550 MIGUEL HIDALGO 271 PALMAS 530 PASEO DE LAS PALMAS, 530 , LOMAS DE CHAPULTEPEC 11000 MIGUEL HIDALGO 272 PLAZA MAGNA PRESIDENTE MASARYK, 214 , 2 , PISO 2, PLAZA MAGNA 11560 MIGUEL HIDALGO 273 CORPORATIVO PALMAS PASEO DE LAS PALMAS, 250 , PLANTA BAJA , LOMAS DE CHAPULTEPEC 11000 MIGUEL HIDALGO 274 GALERIAS PRADO NORTE PRADO NORTE, 530 , PRIMER NIVEL , LOMAS DE CHAPULTEPEC 11000 MIGUEL HIDALGO 275 CORPORATIVO DIAMANTE TOREO RODOLFO GAONA, 3, 0 , 0 , EL PERIODISTA 11220 MIGUEL HIDALGO 276 PLAZA LEGARIA CALZADA LEGARIA, 238 , 201 , VENTURA PEREZ DE ALBA 11430 MIGUEL HIDALGO 277 CORPORATIVO POLANCO JAIME BALMES, 8 , 7 , LOS MORALES POLANCO 11510 MIGUEL HIDALGO 278 PLAZA SALINILLAS PRESA SALINILLAS, 370 , 0 , IRRIGACION 11500 MIGUEL HIDALGO 279 ZENTRO PLAZA PRESIDENTE MASARYK, 407 , PLANTA BAJA , POLANCO REFORMA 11550 MIGUEL HIDALGO 280 ATHOS MONTE ATHOS, 155 , LOMAS DE CHAPULTEPEC IV SECCIÓN 11000 MIGUEL HIDALGO 281 ARISTÓTELES 124 ARISTÓTELES 124, POLANCO REFORMA 11550 MIGUEL HIDALGO 282 TORRE PALMAS PASEO DE LAS PALMAS, 735 , 1106 , LOMAS DE CHAPULTEPEC 11000 MIGUEL HIDALGO 283 DEL DOMO PRADO NORTE, 450 , LOMAS DE CHAPULTEPEC 11000 MIGUEL HIDALGO 284 WALMART TOREO BOULEVARD PRESIDENTE MANUEL ÁVILA CAMACHO, 631 , 1 , PERIODISTA 11220 MIGUEL HIDALGO 285 MERCADO DE TACUBA CALZADA MÉXICO-TACUBA, 0, SN , SN, TACUBA 11410 MIGUEL HIDALGO 286 CENTRO COMERCIAL EJÉRCITO NACIONAL MEXICANO, 926 , PLANTA BAJA, 0 , POLANCO 11560 MIGUEL HIDALGO 287 PLAZA TACUBA CALZADA MÉXICO-TACUBA, 14 , 13, LOCAL, TLAXPANA 11370 MIGUEL HIDALGO 288 CÁMARA FRANCO MEXICANA GOBERNADOR PROTASIO PÉREZ DE TAGLE, 104 , SAN MIGUEL CHAPULTEPEC 3810 MIGUEL HIDALGO 289 PLAZA SAN JOAQUIN CALZADA LEGARIA, 549 PA 05, 10 DE ABRIL 11250 MIGUEL HIDALGO 290 ALCE BLANCO RÍO SAN JOAQUÍN, 325, SN PENCIL 53569 MIGUEL HIDALGO 291 PASAJE METRO CHAPULTEPEC CHAPULTEPEC, 0, SN SAN MIGUEL CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 292 MONTE ATHOS MONTE ATHOS, 310 , LOMAS DE CHAPULTEPEC 11000 MIGUEL HIDALGO 293 PALMAS 810 PASEO DE LAS PALMAS, 810 , LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCIÓN 11000 MIGUEL HIDALGO 294 COMMON PEOPLE EMILIO CASTELAR, 149 , PRIMER PISO , POLANCO CHAPULTEPEC 11560 MIGUEL HIDALGO 295 GALERIAS POLANCO EDGAR ALLAN POE, 30 , 0 , POLANCO 11560 MIGUEL HIDALGO 296 SEDENA INDUSTRIA MILITAR , ENTRADA 7 LOMAS DE SOTELO 11200 MIGUEL HIDALGO 297 MASARIK PRESIDENTE MASARYK, 433 , POLANCO REFORMA 11550 MIGUEL HIDALGO 298 PLAZA TOREO RÍO SAN JOAQUÍN, 5 , FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SOTELO 11220 MIGUEL HIDALGO 299 PLAZA MIYANA CIUDAD MOLIERE EJÉRCITO NACIONAL MEXICANO, 769 , AMPLIACIÓN GRANADA 11520 MIGUEL HIDALGO 300 BODEGA COMERCIAL MEXICANA CALZADA MÉXICO-TACUBA, 911 , SAN DIEGO OCOYOACAC 11290 MIGUEL HIDALGO 301 EDIFICIO VYVE BAHÍA SANTA BÁRBARA, 369 , 1 , ANÁHUAC 11320 MIGUEL HIDALGO 302 PLAZA CENTRAL CENTRAL MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, 1635 , CENTRAL DE ABASTO 9040 MIGUEL HIDALGO 303 PLAZA DURAZNOS BOSQUE DE DURAZNOS, 61 , 8 , BOSQUES DE LAS LOMAS 11700 MIGUEL HIDALGO 304 VENTANA POLANCO LAGO ZÚRICH, 168. PB TORRE B, AMPLIACIÓN GRANADA 11520 MIGUEL HIDALGO 305 SUPERAMA POLANCO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, 380 , IRRIGACIÓN 11500 MIGUEL HIDALGO 306 POLANCO EJÉRCITO NACIONAL MEXICANO, 1112 , LOS MORALES 11510 MIGUEL HIDALGO 307 PLAZA ODEON PASEO DE LAS PALMAS, 530 , LOMAS DE CHAPULTEPEC 11000 MIGUEL HIDALGO 308 PLAZA MUSSET ALFREDO DE MUSSET, 3 , POLANCO REFORMA 11550 MIGUEL HIDALGO 309 PLAZA INDUSTRIAL TLAHUAC TLÁHUAC, 5504 , LOS OLIVOS 13210 TLÁHUAC 310 PASEO ACOXPA ACOXPA, 430 , 15, B, EX HACIENDA COAPA 14300 TLALPAN 311 CENTRO COMERCIAL GALERÍAS CO DEL HUESO, 519 , FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL ACOXP 14070 TLALPAN 312 PEDREGAL DEL LAGO FUENTE DE LOS MOLINOS, 13 , NIVEL 1, 5 , PEDREGAL DEL LAGO 14110 TLALPAN 313 PLAZA PABELLÓN ESMERALDA DEL HUESO, 921 , GRANJAS COAPA 14330 TLALPAN 314 PLAZA PICACHO AJUSCO BOULEVARD PICACHO AJUSCO, 175 , 61 , HÉROES DE PADIERNA 14200 TLALPAN 315 PABELLÓN CUEMANCO CAÑAVERALES, 222, SA01 GRANJAS COAPA 14330 TLALPAN 316 BAZAR PERICOAPA 1 ORIENTE (AVENIDA CANAL DE MIRAMONTES), 3155 , VERGEL COPAPA 14320 TLALPAN 317 PLAZA LA GUIA ALFALFARES, 10 , GRANJAS COAPA 14330 TLALPAN 318 PLAZA LA JOYA DE TLALPAN, 5057 SN, LA JOYA 14090 TLALPAN 319 PLAZA CUICUILCO NINGUNO, 0, SN ISIDRO FABELA 14030 TLALPAN 320 MIRACOAPA 1 ORIENTE (AVENIDA CANAL DE MIRAMONTES), 7620 , VILLA COAPA 14390 TLALPAN 321 PABELLÓN CUEMANCO CAÑAVERALES, 222, SA01 GRANJAS COAPA 14330 TLALPAN 322 PARQUE LORETO Y PEÑA POBRE SAN FERNANDO, 765 , ISIDRO FABELA 14030 TLALPAN 323 MARKET PLACE ESCUELA, 0, SN EX HACIENDA SAN JUAN DE DIOS 14387 TLALPAN 324 PLAZA COMERCIAL SEDENA NINGUNO, 15 , HEROICO COLEGIO MILITAR 14653 TLALPAN 325 PLAZA TLALPAN DE TLALPAN, 4456 , PLANTA BAJA , TORIELLO GUERRA TLALPAN 326 COAPLAZA 1 ORIENTE (AVENIDA CANAL DE MIRAMONTES), 3280 , VILLA COAPA 14390 TLALPAN 327 PLAZA PABELLÓN ESMERALDA CALZADA DEL HUESO 921 TLALPAN 328 S/N COMERCIAL PICACHO AJUSCO 140 TLALPAN 329 PASEO ACOXPA ACOXPA 430 TLALPAN 330 PLAZA SAVONA CANAL DE MIRAMONTES 3268 TLALPAN 331 PABELLÓN CUEMANCO CAÑAVERALES 222 TLALPAN 332 GRAN TERRAZA COAPA ACOXPA 610 TLALPAN 333 PATIO TLALPAN INSURGENTES SUR 4177 TLALPAN 334 S/N COMERCIAL TENORIOS 36 TLALPAN 335 PLAZA CAFETALES CAFETALES 39 TLALPAN 336 S/N COMERCIAL CARRETERA XOCHIMILCO 200 XOCHIMILCO 337 ARENAL CALZADA ARENAL 651 XOCHIMILCO 338 S/N COMERCIAL AQUILES SERDÁN 360