Lista Alejandra Barrales para el debate del 18 de abril

La candidata a la Jefatura de Gobierno por la coalición Por la CDMX al Frente, Alejandra Barrales Magdaleno, se declaró lista para el debate del 18 de abril que sostendrá con sus contrincantes, donde los temas serán urbanismo y sustentabilidad, y seguridad pública.

Entrevistada en el marco del recorrido “Corramos, limpiemos y ganemos con Alejandra Barrales y Elena Segura”, en el Parque de los Periodistas Ilustres, en la colonia El Parque y por el mercado Ignacio Zaragoza en la delegación Venustiano Carranza, señaló que prepara las propuestas sobre los temas que abordarán en el primer debate.

Abundó que trabaja en su campaña y ultiman detalles para su participación en el debate en los siguientes días y preparan las propuestas que plantearán y detallarán.

Barrales Magdaleno dijo que la seguridad es el tema prioritario en su campaña y lo será entre sus propuestas de gobierno, porque es lo que reclama la gente y en uno de sus compromisos es que la Ciudad de México vuelva a ser la más segura de todo el país.

Reconoció que el trabajo no será sencillo toda vez que la ciudad no es una isla y mientras el país esté sumido en la violencia es difícil que a la ciudad le vaya bien teniendo gobiernos que le abren la puerta a la delincuencia como los gobiernos de Morena lo han hecho en la ciudad, sin embargo, no será pretexto para dar resultados.

En materia de urbanismo, comentó que tiene claro desde hace tiempo, que la Ciudad de México requiere una planeación urbana a largo plazo y la misión que sostendrán en la campaña y mantendrán en el gobierno es una visión de largo plazo de por lo menos 30 años para la atención del agua, medio ambiente, cuidando el suelo de conservación y la movilidad.