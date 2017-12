Leonel Luna reta a un debate a Claudia Sheinbaum

El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), diputado Leonel Luna Estrada, retó a un debate a Claudia Sheinbaum, precandidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), sobre el tema de la reconstrucción en las delegaciones Xochimilco y Tláhuac, ya que durante su visita el pasado viernes demostró que desconoce la situación que enfrentan los habitantes de estas demarcaciones.

Recordó que después del sismo del pasado 19 de septiembre, los jefes delegacionales, Avelino Méndez, de Xochimilco y Rigoberto Salgado, de Tláhuac, abandonaron a las familias que resultaron afectadas y fue por la intervención de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y de la ALDF que iniciaron los trabajos de demolición y de reconstrucción en estos lugares.

“Más allá de los discursos y palabras al aire, Claudia Sheinbaum debería de recordar cómo reaccionaron los Jefes Delegacionales de estas demarcaciones que en vez de atender la emergencia en forma inmediata, estuvieron ausentes”, señaló.

Y un ejemplo de ello, dijo, fue la respuesta de los habitantes de San Gregorio Atlapulco, quienes corrieron a empellones al delegado Avelino Méndez por su abandono durante la crisis.

Como Subcomisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México, el diputado Leonel Luna lamentó que la morenista Claudia Sheinbaum tenga tan poca memoria del actuar de sus delegados y no conozca la realidad que viven las familias de estas demarcaciones.

“Ignora por completo los daños que sufrieron los vecinos y la infraestructura hidráulica, la situación de las grietas en Tláhuac, que sus jefes delegacionales han estado ausentes de la reconstrucción y hasta se le olvidó el vínculo delictivo de “El Ojos” que penetró la estructura delegacional de Tláhuac”, consideró.

Dijo que el gobierno de la Ciudad de México y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal han hecho un extraordinario esfuerzo por demoler viviendas, generar un plan de reconstrucción y hacer estudios de geofísica que seguramente la precandidata no conoce. “Los Jefes Delegacionales de Xochimilco y Tláhuac han sido unos irresponsables”, indicó.

Destacó que después del sismo las autoridades y legisladores han visitado las distintas colonias afectadas para atender a la población, por lo que retó a Claudia Sheinbaum a un debate sobre el tema, pues no se vale engañar a la gente cuando no hay un conocimiento sobre el tema y cuando no se tiene la calidad moral porque sus mismos compañeros de partido ni siquiera saben gobernar y mucho menos atender una emergencia de estas magnitudes.

De acuerdo al último reporte del gobierno local, en Tláhuac las colonias con más daños por el sismo son Del Mar, Agrícola Metropolitana, Miguel Hidalgo, Ojo de Agua, San Andrés Mixquic y Villa Centroamericana. Hay 700 casas afectadas, se han realizado más de 500 dictámenes para definir demoliciones, atención a infraestructura hidráulica y la ejecución de un plan para inyectar las 250 grietas detectadas, una de ellas tiene más 17 metros de profundidad.

San Gregorio Atlapulco es una de las zonas más afectadas en la delegación Xochimilco, por lo que diversas dependencias trabajan en forma coordinada con los afectados por los sismos y con la Organización Civil “19 de septiembre San Gregorio Atlapulco”, encabezada por la profesora María del Carmen Saldaña Serralde que surgió de los mismos vecinos para coadyuvar en las labores de reconstrucción, después de verse rebasada la demarcación por la tragedia.

El Centro de Mando instalado en este pueblo reportó inmuebles que tienen pérdida total hasta daños menores, dependiendo de la calidad de los materiales de construcción y mantenimiento de las viviendas. Además, se impulsó un programa de apoyo a los productores de nochebuena, entre otras acciones.