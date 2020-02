Laman a que el 9 de marzo sea “un día sin mujeres”

Después de las raquíticas respuestas que han tenido diversas protestas de mujeres ante la ola de feminicidios y desapariciones, incluso negadas hasta por personajes políticos, de quienes se esperaría, cuando menos, la solidaridad, como Yeidckol Polevnsky, varios colectivos convocaron a un paro femenino para el 9 de marzo.

“Sin nos desaparecen”, afirman, “pues desapareceremos”.

La convocatoria lanzada en redes sociales es para realizar un paro nacional el próximo 9 de marzo para que, esa fecha, sea #Undiasinmujeres.

Piden que ese día las mujeres de todas las edades, incluyendo niñas, no salgan a la calle, no compren nada, que ninguna vaya a la escuela, que las maestras no asistan a dar clases, que las trabajadoras no asistan a sus empleos.

Proponen también que no se usen servicios de plataforma por celular como pedir taxis, medicamentos a farmacias o comidas rápidas.

“¡Sin mujeres! ¿No nos cuidan? ¡No existimos! Miren cómo sería si no existiéramos más…Pasa la voz, únete. Si quemando y gritando no nos ven… ¡Concedido! ¡No nos verán!”, señala el texto de la convocatoria.

La jornada de “sin mujeres” se daría un día después de la marcha por el Día Internacional de la Mujer, que se está convocando para salir desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la capital de la República.