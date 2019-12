La violencia a la mujer se debe combatir desde la conciencia humana

“Se requieren medidas, pero, sobre todo, transformar el comportamiento, la conciencia, las desigualdades y el respeto hacia las mujeres por parte de los hombres, pues la violencia hacia las mujeres aún no se logra erradicar, aunque se haya avanzado en leyes y políticas públicas”, comentó Magdalena Núñez Monreal, comisionada del Partido del Trabajo de la Ciudad de México.

“Si no hacemos más campañas que fomenten la concientización de los hombres para terminar con la violencia hacia las mujeres, fomentar el respeto y combatir esa cultura tan arraigada de las desigualdades no podremos erradicar este fenómeno que tantas injusticias y protestas han provocado no sólo a México, sino en el mundo entero”, comentó.

AVANCES EN ACCIONES PARA PROTEGER A MUJERES

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, expresó que el gobierno local y los organismos en la materia, han avanzado en acciones para proteger a las mujeres de cualquier tipo de violencia en la ciudad, sin embargo, se requiere que el cambio llegue en la forma de pensar de las personas, hombres, sobre todo.

“los feminicidios es la manifestación más grave en nuestro país, pero hay muchas otras formas de violencia como el acoso y el abuso sexual. El acoso en una amplia gama de comportamientos, pero se debe erradicar con educación y desde la conciencia”, expresó.

Núñez Monreal recalcó que no todos los hombres en el mundo son violentos o ejercen violencia. No obstante, se requiere de cambios culturales profundos, de intervenciones institucionales decididas y poderosas, para prevenir la violencia y transformar la cultura, además de sancionar cualquier acto contra las mujeres.

“Todas las medidas que se han instrumentado, incluyendo la alerta de género de la Ciudad de México ayudarán a erradicar esta conducta que tanto afecta a las mujeres.

“Es importante que desde el hogar se promueva el respeto y la visión de que ambos géneros tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades y que el trabajo de ambos debe ser reconocido y respetado”, comentó Núñez Monreal.

IMPORTANTE APLICAR MEDIDAS EN SEGURIDAD

Insistió en que es importante que el Gobierno de la Ciudad ponga en marcha medidas en materia de seguridad, en materia de alerta para combatir la violencia contra las mujeres, pero también es importante visibilizar no solo la violencia física, sino también la violencia económica.

Además, añadió, poner fin a la violencia política contra las mujeres, en donde aún se reflejan acciones y actitudes donde el trato y el respeto no es igual entre hombres y mujeres.

“El cambio debe ser cultural, desde la concepción que tenemos como seres humanos, con visión igualitaria, con respeto y con una visión de equidad, de tal manera que tenemos que abonar en la educación y concientización desde los jóvenes, niños y niñas, desde la familia, para que las mujeres, en un tiempo próximo, podamos vivir libres y de toda forma de violencia”, concluyó.