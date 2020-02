La CDMX prepara simulacro sobre casos de “Coronavirus”

Para ganarle tiempo a la posible llegada del Coronavirus a México, Oliva López, titular de la Secretaría de Salud capitalina, anunció la realización de un simulacro en casas de campaña aisladas, para realizar el protocolo de atención que se realizaría si se presenta algún caso.

Ante la advertencia de la Organización Mundial de la Salud sobre una posible pandemia, es decir, la afectación a más países, la funcionaria afirmó que la Capital mexicana está preparada con un plan.

Sobre el simulacro, dijo que en él se utilizarían casas de campaña aisladas.

López añadió que la dependencia supervisa qué espacios de la Ciudad de México podrían brindar atención en pacientes de gravedad por dicho virus, en caso de presentarse.

Informó que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se intensificó la vigilancia ante quienes arriban al país.

También señaló que la Secretaría de Salud realiza trabajo de prevención para evitar cualquier enfermedad respiratoria.

Por su parte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que aun cuando no hay señales de que el virus halla o esté por llegar, no significa que no pueda ocurrir.

“Por eso debe haber un plan”, indicó.

Por la mañana, durante la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud federal, Hugo López-Gatell, dijo que los mexicanos “podemos estar tranquilos”.

“No es la primera vez que el director de la Organización Mundial de la Salud, desde que empezó la epidemia del nuevo coronavirus en China al inicio del año, hace este señalamiento de ‘hay que prepararnos para una pandemia’, ‘hay que prepararse para una situación difícil”, expresó.