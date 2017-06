Invitan a capitalinos a iniciar separación de basura en tres partes

Jorge Treviño indicó que con la entrada en vigor de la norma NADF-024 los capitalinos deberán de separar su basura en tres recipientes: inorgánicos reciclables, inorgánicos no reciclables y orgánicos

El director general de Ecología y Compromiso Empresarial (Ecoce), Jorge Treviño, llamó a la ciudadanía a informarse para aprender a separar la basura en tres partes, pues a partir del próximo 8 de julio será obligatorio hacerlo así en la Ciudad de México.

Indicó que con la entrada en vigor de la norma NADF-024 los capitalinos deberán de separar su basura en tres recipientes: inorgánicos reciclables, inorgánicos no reciclables y orgánicos.

Explicó que los inorgánicos reciclables poseen un valor que los hace susceptibles a volver a utilizarse, “y estos pueden ser casi todos los envases o el Pet, el aluminio, vidrio y también la madera y los textiles”.

Los inorgánicos no reciclables son los que no se pueden volver a utilizar, “ahí viene por ejemplo los cepillos de dientes, los zapatos o los tenis, que aunque parecieran de un material reutilizable ya no se pueden reciclar”.

“Sin embargo, estos inorgánicos que no tienen forma de reciclaje sí poseen un poder calorífico y se puede aprovechar a través de una termovalorización para generar energía eléctrica”, recalcó.

Por otro lado, señaló que en la tercera clasificación, la basura orgánica, se pueden encontrar los desperdicios de comida, así como huesos, jardinería y residuos de preparaciones.

Al término de la entrega de reconocimientos del Programa ECO-RETO 2017 a primarias y secundarias de la Ciudad de México por su cultura de reciclaje, recalcó que la separación de basura permitirá generar energía y reducir los costos actuales de la misma.

“Otra de las cosas que se logra, aunque lleve tiempo, es que se genera una cultura de amor al medio ambiente y con efectos multiplicadores, es decir, no sólo son los niños con estos programas, son las mamás y la familia que entienden la importancia de reciclar”, sostuvo.

Treviño agregó que la campaña se reforzará con imágenes en la página www.ecoce.org.mx y en las que disponga el gobierno capitalino.

Destacó que ya se reparten en las escuelas folletos en los que se indica qué artículos pertenecen a cada clasificación: en la basura orgánica se incluyen restos de verduras y frutas, de jardinería, de café y té, cascarón de huevo, pan o tortillas, huesos y lácteos sin envase.

En la basura inorgánica reciclable, da como ejemplos plásticos, aluminio, hojalata de acero, cartón laminado, vidrio, madera y ropa y textiles; mientras que en la no reciclable enlista preservativos, cotonetes y curitas, unicel, calzado, colillas de cigarro, toallas sanitarias y pañales, pañuelos y papel de baño, así como bolígrafos y lápices.