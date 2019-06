Gobierno local llama a taxistas a no bloquear accesos a la capital

Funcionarios del gobierno capitalino reiteraron su disposición al diálogo con los integrantes del Movimiento Nacional de Taxistas y les pidieron no bloquear mañana lunes las principales vías que conectan a la capital con el resto del país.

La secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, señaló que se respetará su derecho a manifestarse para expresar su inconformidad contra quienes ofrecen el servicio mediante aplicaciones, pero no se aceptarán bloqueos.

Informó que en coordinación con las autoridades del Estado de México se tomarán las medidas necesarias para evitar afectaciones a los ciudadanos, a quienes pidió tomar más previsiones necesarias para desarrollar sin contratiempos sus actividades diarias.

“El gobierna de la ciudad no va caer en acciones de provocación por parte de estos grupos que intentan bloquear; nosotros estaremos presentes ahí, analizaremos de manera legal cuáles van a ser las acciones que tomaremos al respecto”, destacó en compañía del secretario de Movilidad, Adrián Lajous Loaeza.

“Nosotros hemos sido muy respetuosos con el servicio y las manifestaciones, pero la ciudad no puede permitir bloqueos”, aseveró en conferencia de prensa.

“Vengan a la mesa, vengan al diálogo, no hay ningún problema, podemos hablar con todos, no tenemos fobias, no tenemos filias, lo que queremos es una mejor atención al transporte para la población”, indicó al destacar que se analizan las medidas que se tomarán de llevarse a cabo los bloqueos anunciados.

Precisó que a partir de las 7:00 horas de este lunes iniciarían los operativos que se realizarán de manera conjunta con autorizadas de la entidad mexiquense y mencionó que en las mesas de diálogo establecidas para atender demandas de taxistas, al menos 80 por ciento de ellos dijeron que no se movilizarán.

A su vez, el titular de Movilidad capitalino dijo que para atender la inconformidad de taxistas con quienes dan servicio a través de aplicaciones se ha comenzado la regulación de este tipo de servicio, aunque por el momento no se plantea que dejen de operar.

De acuerdo con lo anunciado por los taxistas, los principales accesos a la ciudad que serán bloqueados son las carreteras México-Pachuca; México-Querétaro y México-Toluca, además de llevar a cabo una concentración en el Zócalo capitalino.