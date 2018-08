Ferias de empleo, muestra de confianza de empresarios en el país

Las ferias de empleo son prueba del dinamismo económico que en el país y en el Estado de México generan la llegada de nuevas inversiones, así como de la confianza que existe del sector privado, expresó el secretario del Trabajo, Ignacio Rubí Salazar.

En la realización de la Feria de Empleo en Metepec, en la que se ofrecen casi mil vacantes por parte de 120 empresas, explicó que al día de hoy se puede pronosticar que el gobierno estatal se distinguirá por la creación de nuevas plazas laborales y también por el mejoramiento de los indicadores de bienestar de la población.

Ello, de acuerdo con el ritmo con el que se crean empleos en el Estado de México, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 55 mil en los primeros nueve meses de la administración, abundó.

Rubí Salazar dijo que la actual administración debe propiciar las condiciones que permitan la creación de un millón de empleos en los próximos seis años, por lo que se deben realizar acciones en el corto plazo que permitan observar resultados en el número como la calidad de los nuevos puestos de trabajo.

Destacó que estos logros no se entenderían si no fuera por las reformas estructurales que permitido generar 3.8 millones de empleos en los últimos seis años, “situación que no se había presentado en ningún momento de la historia”.

“No hay mejor política social que la generación de empleo. En México estamos frente a un periodo que se ha caracterizado por crear condiciones favorables para que llegue la inversión nacional y extranjera, que dé pauta a la creación de oportunidades, se generen ingresos y mejoren las condiciones de vida de toda la población”, agregó.