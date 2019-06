Extrabajadores de Ruta 100 protestan por falta de liquidación

Extrabajadores de la desaparecida Ruta 100 efectuaron un mitin plantón frente a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, para exigir el pago de su liquidación y la entrega de 115 fideicomisos.

Los inconformes, que bloquearon las calles Gabriel Hernández y Doctor Río de la Loza, también solicitan que se les paguen cinco años de antigüedad; de 1995 a 2000, cuando se declaró la quiebra de esta línea de autotransporte del entonces gobierno del Distrito Federal, que estaba a cargo del exregente Oscar Espinoza Villareal.

Alfredo Espinoza, representante de 12 mil trabajadores, apuntó que desde hace 24 años solicitan justicia. Sin embargo, no se las han otorgado pues aún siguen libres algunos de los exdirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100 (Sutaur-100), tales como Ricardo Barco, Loenel Villafuerte y Gerardo Vázquez, entre otros.

Comentó que desde las 9:30 horas, los extrabajadores llegaron a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia capitalina para solicitar una audiencia con el Ministerio Público, a fin de conocer el avance de las investigaciones contra 43 exdirigentes sindicales que se coludieron para el despido de miles de trabajadores.

Destacó que el fideicomiso con el número 4670-9, el cual era uno de los más grandes de los 115 existentes, había desaparecido misteriosamente. No obstante, “apareció en Arizona, Estados Unidos, donde se encuentran depositados cerca de 40 millones de dólares”.

Espinoza expuso que los extrabajadores también exigen a un banco la devolución de 30 por ciento de lo que aportaron los más de ocho mil socios inversionistas y que la aseguradora Hidalgo, ahora Metlife, que era la encargada de realizar descuentos en 1982, les devuelva 50 mil pesos que tenían con esa empresa.

Acusó al agente del Ministerio Público Fernando Santillán de obstruir la acción de la justicia para que no sean detenidos los ex dirigentes sindicales del Sutaur. No obstante, los extrabajadores han ganado tres laudos “y ni así nos quieren impartir justicia”.

Sostuvo que de esa liquidación “fue fraudulenta y no nos quieren regresar nuestro dinero”.