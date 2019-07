Estrategia Multisectorial contra robo de celulares

Habitantes de la capital podrán bloquear no sólo su línea telefónica, sino también inutilizar aparato

Con una simple llamada al servicio de Locatel y otros sencillos métodos, los habitantes de la Ciudad de México podrán bloquear no sólo su línea telefónica, sino también inutilizar su celular robado o extraviado para evitar que los ladrones hagan uso del aparato.

En el patio central del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, encabezó el lanzamiento de la Estrategia Multisectorial para Promover el Bloqueo de los Celulares Robados y Extraviados, que tiene el objetivo de reducir el hurto de los aparatos en la capital del país.

Ante representantes de las principales operadoras de telefonía celular y funcionarios, la funcionaria agregó que este martes se emitirá un decreto para prohibir la venta de celulares en tianguis de la ciudad.

Para facilitar el proceso a la población, primero, es necesario que conozcan el IMEI, que es el número único que identifica cada línea de celular, mediante la marcación *#06# desde el propio aparato.

Posteriormente, las personas tienen cuatro opciones para que las autoridades capitalinas tengan registro de su aparato: Llamar a Locatel y registrar ese número, e ingresar el número IMEI en la aplicación Alameda Central en el módulo “Bloquea tu celular” y el portal web bloqueatucel.cdmx.gob.mx.

La otra opción es la aplicación Victoria, enviando un mensaje directo en Facebook a las cuentas @Gobierno CDMX @ClaudiaSheinbaumPardo; en Twitter a @GobCDMX @Claudiashein o, bien, enviando un mensaje de texto al 30303.

De esa manera, en caso de robo Locatel podrá recordar el IMEI, contactar a la persona con la compañía de teléfono para bloquear la línea y el equipo, e incluso acompañar al afectado durante la llamada o hacer el trámite por él.

En caso de adquirir un teléfono usado se puede consultar en el portal bloqueatucel o, bien, en Alameda Central si está reportado en la base de datos.

La mandataria capitalina detalló que también se trabaja para que al momento de la venta de celulares en tiendas de autoservicio se tenga un registro del comprador, del número y del chip.

Dio cuenta del envío del mecanismo al Congreso capitalino, junto con la iniciativa de Ley de Seguridad Ciudadana y las reformas al Código Penal para aumentar penas y se considere como delito agravado, pues quienes roban esos dispositivos también sustraen datos y roban la identidad de la víctima.

En tanto, en entrevista, la procuradora capitalina Ernestina Godoy detalló que como parte de la propuesta la Secretaría de Seguridad Ciudadana hará un monitoreo y vigilancia en el transporte público a partir de geolocalizadores, botones de pánico y policía de transporte.

Asimismo, dijo, se simplificará la denuncia a partir de la creación de ventanillas digitales, se harán operativos especiales en puntos de reventa de celulares y se atacará de manera directa a las principales bandas de robo de esos dispositivos.

En su oportunidad, Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, estimó que tan sólo en 2018 se registró el robo de mil 972 celulares al día, lo que representó un daño patrimonial superior a 9 millones de pesos en igual periodo, si se estima que cada aparato tiene un costo de cinco mil pesos.

Dijo, no obstante, que la cifra negra es de 99 por ciento, es decir, robos que no se denuncian, por lo que la referida cantidad aumenta de manera sustancial.

A su vez el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Antonio Peña Merino, aseveró que cada año se cometen más de 700 mil robos de celulares y que se trata del delito que con más frecuencia se comete en la capital del país.