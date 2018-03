Espera Mancera la decisión del Tribunal Electoral sobre su candidatura

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el funcionario advirtió sobre esa candidatura impugnada por el panista Gustavo Madero que 'si no se puede, pues punto', porque no va a llegar a una posición legislativa cuestionada

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Angel Mancera, dijo que está en espera de la decisión del Tribunal Electoral federal respecto de su candidatura al Senado por el Partido Acción Nacional (PAN) y no solamente lo que diga el órgano interno político panista.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el funcionario advirtió sobre esa candidatura impugnada por el panista Gustavo Madero que “si no se puede, pues punto”, porque no va a llegar a una posición legislativa cuestionada.

Sin embargo, expuso que es indispensable que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tome una decisión, porque “no estaría yo conforme con que solamente hubiera una resolución en el órgano interno de la fuerza política”.

Mancera Espinosa destacó que “a mí me interesa primero que ya esté definido por los órganos de justicia de Acción Nacional ante la impugnación de Madero; me interesa que le resuelvan el planteamiento a Madero y por supuesto también que lo resuelva el Tribunal”.

Indicó que con la espera de la decisión que tome el máximo órgano electoral del país, se refrenda el respeto a las instituciones.

“Yo no voy a hacer una propuesta o un planteamiento de llegar a una posición legislativa cuestionada, de ninguna manera, no, no me interesa entonces cualquier sombra de cuestionamiento por supuesto que nulifica esto”.

Por otra parte, dijo que junto con otros gobernadores está convocado a acompañar mañana a Ricardo Anaya para su registro ante el Instituto Nacional Electoral como candidato a la Presidencia de la República de la coalición Por México al Frente.

En otro tema, se dijo convencido de que los debates entre candidatos son sanos, porque muestran las propuestas.