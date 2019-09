Encapuchados toman Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM

Hasta ahora no se ha dado información de cuándo serán liberadas las instalaciones.

Un grupo de al menos al menos 30 encapuchados protestan en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM.

Algunos medios indicaban que esto se debía a la clase que ofrecería hoy el ex candidato presidencial, Ricardo Anaya.

Sin embargo, esto no ha sido confirmado y fuentes cercanas al ex candidato señalan que Anaya se encuentra en NY y no tiene programada la visita a la máxima casa de estudios, al menos para este viernes.

Lo cierto es que los alumnos se han visto afectados por esta protesta y han tenido que regresar a sus hogares hasta ver como se resuelve esta situación y poder regresar a las aulas.

Hasta ahora no se ha dado información de cuándo serán liberadas las instalaciones.