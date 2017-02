Acusa Cynthia López Castro corrupción entre delegados del PRI coludidos con Morena

Durante la comparecencia del jefe delegacional de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, el presidente de la Comisión de Administración Pública Local, diputado Adrián Rubalcava Suárez, en cumplimiento al acuerdo emitido por dicha comisión, impidió el acceso a un grupo de personas que insultaban de manera directa y verbal al compareciente, convocados por la diputada Cynthia López Castro.

Por tal razón se inició una discusión con el presidente de dicha comisión, diputado Adrián Rubalcava Suárez, quien le comentó que ella solamente podría ser partícipe en el derecho de réplica, derivados en acuerdo de la comisión en donde se establece que tienen prioridad los diputados integrantes de cada grupo parlamentario y porque las preguntas las realizaría el diputado Quijano, también perteneciente del PRI.

Al momento de otorgar el uso de la palabra al diputado Quijano, López Castro se levantó y a grito pelado acusó que el diputado Rubalcava cubría actos de corrupción por parte de jefes delegacionales en Magdalena Contreras, Milpa Alta y Cuajimalpa, a cambio de no golpear a Monreal.

“Yo no vengo hacer de modo de nadie, yo no vengo a cubrir a nadie, a mí se me debe de dar la palabra porque ese fue un acuerdo de mi grupo parlamentario y aquí está el coordinador. Y le pido a Luis Gerardo Quijano la palabra para proteger a otro delegado del partido, yo estoy aquí como una diputada como Cuauhtémoc … qué casualidad que un diputado de mi propio partido que no es de la demarcación, me quita la palabra para que no le peguen a un jefe delegacional”, dijo la diputada por el grupo parlamentario de PRI, Cynthia López Castro.

Después Ruvalcaba Suárez declaró ante medios de comunicación que tendrían que probarle ante las autoridades, de las acusaciones y que además de demandar, solicitará al Revolucionario Institucional revisar los procedimientos para que sea removida y expulsada del partido.

“Los estatutos son claros, cuando hay una acusación infundada contra un miembro del partido, lo que procede es la expulsión, entonces vamos a esperar a que pruebe que el delegado de la Magdalena Contreras está protegido por mí y que por eso hice una negociación con el delegado de Cuauhtémoc, creo que es gravísimo”, manifestó.

Por otra parte, la diputada López Castro, pareciera desconocer los lineamientos que se llevan a cabo para desarrollar las comparecencias de los jefes delegacionales ante el pleno de ésta comisión, en razón de que ningún acuerdo del grupo parlamentario puede estar por encima de los acuerdos emanados por las comisiones que se integran por diputados de los diferentes grupos parlamentarios en la Asamblea Legislativa.

“Mi reclamo es contra el presidente de esta mesa, el diputado Adrián Rubalcava, por quitarme la palabra a última hora, y por querer encubrir a los delegados priistas y que quede en acuerdos con morena de que no toquen a los demás delegados”, dijo López Castro en rueda de prensa.

Derivado de esta situación, el presidente de la Comisión de Administración Pública Local iniciará los procedimientos sancionatorios en contra de López Castro por haber realizado acusaciones infamantes y que ponen en riesgo y duda el actuar de las comisiones como órganos autónomos que él preside en esta Asamblea Legislativa.