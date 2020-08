De Morena emblema que ilumina el Zócalo, insiste Calderón

El ex presidente Felipe Calderón insistió en que es del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) el emblema en la iluminación del Zócalo.

“El problema no es que sea el águila de Juárez o de Díaz, sino que se trata del emblema de Morena”, hizo ver el ex titular del Ejecutivo federal a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“Los símbolos nacionales, que debieran unirnos a todos los mexicanos, los están cambiando por símbolos partidistas.

“Morena es peor que el PRI, partido que se apropió, a la mala, de los colores de la Bandera.

“Creo que usted es suficientemente inteligente como para entender que el problema no es el billete de 20 pesos, sino México; no me decepcione”, aseveró Calderón a Sheinbaum vía Twitter.

Ello, en alusión al señalamiento de la mandataria capitalina en el sentido de que “el águila juarista es parte de nuestra historia nacional; yo creo que hay mucha ignorancia del ex presidente; la verdad, con todo respeto, no sé, a lo mejor no ha visto los billetes de 20 pesos, donde sale Juárez y el águila juarista, o no conoce parte de la historia de México”.