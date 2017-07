Corrupción, flagelo que afecta a los más desprotegidos, alerta contralor capitalino

El contralor general de la Ciudad de México, Eduardo Rovelo Pico, consideró que el Sistema Nacional Anticorrupción hará la diferencia en el tema y dejó en claro que si a alguien afecta esta “lacra”, es a los más desprotegidos, a los que menos tienen y más necesitan.

En ese contexto, expuso que en este momento las iniciativas de leyes para implementar el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, están en la Asamblea Legislativa.

Agregó que en todo el mundo existe corrupción, pero en países como México, tiene como componente adicional la desigualdad y por eso es un problema tan fuerte.

En entrevista con Notimex, mencionó que “el Sistema es una herramienta importantísima y el Gobierno de la Ciudad tendrá que cumplir con ese compromiso antes del 19 de julio. Estará ya publicando sus leyes y teniendo los recursos, capacidad, capacitación, tecnología”.

Dijo tener confianza en las instituciones y que se deben crearse más, además de que tiene que albergar una esperanza en la sociedad y que en este caso, será un proceso, no un suceso, prueba y error, con modificación de algunas leyes.

Asimismo, indicó que en este sistema, el Fiscal Anticorrupción es una parte más, pero reconoció que es importante, porque debe ser una persona eminentemente comprometida con el Derecho, la justicia, el conocimiento penal y con el gran compromiso, por toda la expectativa que genera.

Puntualizó que el Sistema Nacional Anticorrupción se sostiene en un Comité Coordinador, integrado en la Ciudad de México por la Auditoría Superior capitalina; la Contraloría General; El Tribunal de Justicia Administrativa; el fiscal anticorrupción; el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información; y el Consejo de la Judicatura.

Después, añadió, habrá un Comité de Selección de los notables (cinco miembros), los que formarán el Comité de Participación Ciudadana (nueve miembros).

Para señalar lo “anacrónico” que aún se está en materia de corrupción, el funcionario indicó que hoy en día, en la capital del país se aplica una Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos de 1980 y desde entonces, ya “han pasado algunos años”.

Con la vigencia de la nueva ley, destacó, se hace ya una clara distinción entre obligaciones, abstenciones y hechos de corrupción; ahora existen faltas administrativas no graves, graves y graves cometidas por particulares.

Es decir, personas jurídico-colectivas o personas morales podrán ser sancionadas por actos de corrupción, por faltas administrativas, además de que hay un capítulo muy importante que habla de hechos de corrupción.

Comentó que no había una definición que refiriera la corrupción y ahora el Código Penal hace un catálogo de estos hechos de corrupción.

“Hay además una afectación a la economía a través de una figura que se incorpora y que se llama enriquecimiento ilícito. A este delito podrá aplicarse la figura civil de extinción de dominio”, indicó.

En sus oficinas de Tlaxcoaque, comentó que “con estas nuevas figuras, se puede ir por los bienes mal habidos”.

Sobre el Fiscal Anticorrupción destacó que “no tengo nombres, no sé cómo se vaya a definir e incluso tendremos que esperar para conocer cuáles serán los requisitos para su selección, pero no me cabe la menor duda de que tiene que ser un mexicano ejemplar”.

El funcionario hizo hincapié en que sin una corresponsabilidad de la sociedad, no podrá haber un combate efectivo de la corrupción.

“Tiene que haber un compromiso decidido por parte de la ciudadanía. Somos más gente buena. Las nuevas generaciones aspiran igualdad, equidad, honestidad, verdad, libertad, justicia”.

“Ya estamos hartos, cansados, ni queremos seguir participando en dádivas, sobornos y más”, sostuvo.