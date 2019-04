Continúa Fase 1 de contingencia este miércoles en Valle de México

La Comisión Ambiental Metropolitana informó que se mantiene la Fase I de Contingencia por Ozono, debido a que las condiciones meteorológicas continúan siendo desfavorables para la dispersión de los contaminantes.

Hasta el mediodía de hoy, la calidad del aire en el Valle de México es mala con un máximo de 112 puntos de partículas suspendidas en el municipio mexiquense de Ecatepec.

Se recuerda a la población de la Zona Metropolitana del Valle de México, que los niveles máximos de ozono se presentan entre las 13:00 y las 19:00 horas, por lo que durante este periodo es importante evitar la exposición de la población a la interperie.

Además, sugiere que niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con problemas respiratorios y cardiovasculares permanezcan en interiores, y pide a la población en general evitar actividades al aire libre.

También recomienda limitar las actividades cívicas, culturales y de recreo al aire libre de los tres órdenes de gobierno y de las organizaciones sociales, así como reducir los viajes en vehículos, realizar recorridos compartidos o utilizar medios alternos de transporte.

Los vehículos que porten el holograma Cero o Doble Cero vigente, están exentos de las limitaciones a la circulación, así como los vehículos eléctricos e híbridos con holograma “exento”.

En un comunicado recordó que, por única ocasión, este miércoles 17 de abril de las 9:00 a las 18:00 horas no podrán circular los vehículos con holograma de verificación 2, 1 y con terminación de placa de circulación par, así como todos los vehículos con engomado de color rojo.

Además, no podrán circular los vehículos sin holograma de verificación o con placas formadas por letras, y los vehículos automotores de servicio particular con placas de circulación del extranjero o de otras entidades federativas que no porten el holograma de verificación “00”, “0” o “exento”, así como los que porten pase turístico serán considerados como holograma de verificación 2.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis emitirá un boletín a las 15:00 horas informando sobre las condiciones que presente la calidad del aire.