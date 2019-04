Continúa contingencia; Mañana otra vez Hoy No Circula de 9:00 a 18:00 horas

Por ello, este jueves 18 de abril deberán suspender su circulación, de las 9:00 a las 18:00 horas, todos los vehículos con holograma de verificación "2", tampoco podrán salir a las calles los automotores con holograma "1", terminación de placa de circulación con número non, así como aquellos con engomado verde y con hologramas "1" y "2".

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) determinó que continúe la Fase 1 de Contingencia Atmosférica por Ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Por ello, este jueves 18 de abril deberán suspender su circulación, de las 9:00 a las 18:00 horas, todos los vehículos con holograma de verificación “2”, tampoco podrán salir a las calles los automotores con holograma “1”, terminación de placa de circulación con número non, así como aquellos con engomado verde y con hologramas “1” y “2”.

El organismo recordó que a las 15:00 horas se registró un valor de 152 puntos de ozono del Índice de Calidad del Aire en la estación La Presa del municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a “consecuencia del día cálido, la poca nubosidad y el viento débil que aún prevalece, lo que ocasionó acumulación de contaminantes en la zona noreste”.

En ese sentido, también deberán restringir su circulación los automotores sin holograma de verificación o con placas formadas por letras no circulan; de servicio particular con placas de circulación del extranjero o de otras entidades federativas que no porten el holograma de verificación “00”, “0” o “Exento”.

Así como los que porten pase turístico y placas de vehículo antiguo serán considerados como holograma de verificación “2”, informó en un comunicado la Comisión Ambiental de la Megalópolis.

Además deberán acatar referida medida, de las 6:00 a las 10:00 horas, todos los vehículos destinados al servicio de transporte de carga con placa federal o local; los carros de reparto de gasolina, diésel y gas licuado de petróleo con holograma “1” y “2” terminación de placa de circulación non, que deberán suspender su circulación de las 5:00 a las 22:00 horas.

Los vehículos que porten el holograma Cero o Doble Cero vigente, están exentos de las limitaciones a la circulación, así como los vehículos eléctricos e híbridos con holograma “Exento”.

La industria de competencia federal y local ubicada en la Zona Metropolitana del Valle de México que no se encuentren exentas y que tengan procesos que emitan precursores de ozono sin equipos de control de emisiones, quedan obligadas a llevar a cabo acciones para reducir sus emisiones entre 30 y 40 por cierto sobre su línea base, de manera inmediata a la declaratoria de la Fase I de Contingencia.

Suspenderán sus actividades aquellas empresas y establecimientos de servicio que utilicen productos que contienen compuestos orgánicos volátiles para limpieza o desengrase y que no cuentan con control de emisiones.

Todos los establecimientos de servicios, con excepción de hospitales, que no cuenten con sistemas de control de emisiones de precursores de ozono, tendrán que reducir la operación de sus calderas en un 30 por ciento.

La Came explicó que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente vigilará que 20 por ciento de las estaciones de carburación de Gas LP y las plantas de distribución de Gas LP suspendan sus actividades de 5:00 a 22:00 horas, de acuerdo con el número de identificación con terminación non (Grupo 2).

Entre otras medidas, las autoridades de tránsito y vialidad deberán establecer operativos para agilizar la circulación vehicular, y se reforzará la vigilancia para retirar de la circulación de vehículos ostensiblemente contaminantes.

También se fortalecerá la supervisión para evitar incendios en áreas boscosas, agrícolas y urbanas, y se suspenderán actividades de bacheo, reencarpetamiento, balizamiento, pavimentación y obras que dificulten el tránsito.

El organismo además recomendó a niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con problemas respiratorios y cardiovasculares, permanecer en interiores entre las 13:00 y las 19:00 horas.

De igual forma se tendrán que limitar las actividades cívicas, culturales y de recreo al aire libre en ese mismo lapso, de los tres órdenes de gobierno y de las organizaciones sociales.

Sugirió reducir el consumo de productos que contienen solventes, como desodorantes en aerosol, pinturas de laca, barnices, aromatizantes y limpiadores domésticos.

Este miércoles a las 20:00 horas la Came informará sobre la evaluación de las condiciones meteorológicas y de calidad del aire prevaleciente en la Zona Metropolitana del Valle de México.