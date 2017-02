Constitución capitalina expande derechos, resalta Camacho Quiroz

La Constitución Política de la Ciudad de México expande los derechos, crea nuevas instituciones jurídicas, evita iniquidades y puede calificarse de “buena”, sostuvo el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz.

“Creo que ha habido afortunadas expansiones de derechos, en algunos casos parecen excesivas, no por no estar de acuerdo con el planteamiento, sino porque hay normas que parecen no tener el rango de constitucionales”, opinó.

En entrevista, advirtió que por algunas cuestiones “excesivas”, podrían presentarse algunas impugnaciones.

Destacó el papel de los diputados del Revolucionario Institucional para impedir que se aprobaran aspectos inequitativos que venían en el proyecto original, como garantizar la creación de un fondo de pensiones para no asalariados a cargo del Estado o facultar al gobierno capitalino para cobrar un nuevo impuesto por concepto de plusvalía.

“Como el caso del fondo de pensiones para no asalariados, el cual no sólo iría en contra de las difíciles finanzas de la Ciudad de México, sino generaría un trato inequitativo para los habitantes del resto del país”, expuso.

Segíun Camacho Quiroz, también se impidió que se estableciera la “renta básica”, que implicaba un apoyo económico universal para todos los capitalinos, sin importar que su condición económica fuera favorable. En su lugar se incorporó el concepto de “mínimo vital”.

“Nos parece inequitativo que se pretendiera beneficiar a todos, cuando los que están en la franja de pobreza extrema o pobreza no son todos”, añadió.