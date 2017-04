Consejero jurídico local afina estrategia para defender Constitución capitalina

El frente de más de 60 defensores de la Constitución de la Ciudad de México desplegará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una argumentación jurídica que mantendrá firme el texto que ha sido reconocido por diversas naciones y distintos organismos internacionales, sostuvo el consejero jurídico local, Manuel Granados Covarrubias.

Afirmó que la primera Carta Magna capitalina está intacta en tanto no haya resolución de la SCJN y confió en que el máximo órgano de justicia del país dará la razón a la sociedad capitalina y no a intentonas que aspiran a deshacer en el escritorio lo que no pudieron argumentar en los debates de la Asamblea Constituyente.

Acompañado a la solidez de los planteamientos jurídicos ante el alto tribunal, los habitantes de la urbe tienen de su parte a un equipo de connotados abogados, diputados constituyentes, académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e integrantes de los grupos Redactor y de Asesores Externos de la Constitución, enfatizó.

“Con ellos como delegados, daremos una de las batallas jurídicas más importantes de los últimos años en la ciudad; todos son personalidades con alto prestigio social y reconocimiento en los distintos ámbitos de su quehacer profesional”, enfatizó en un comunicado de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México.

Granados Covarrubias mencionó que, entre otras personalidades, Cuauhtémoc Cárdenas, Loretta Ortíz, Mauricio Merino, Leoba Castañeda, Rogelio Muñiz, Xóchitl Mejía, Alicia Ziccardi, Ariel Rodríguez Kuri, Enrique Ortiz, Santiago Corcuera, Juan Luis González Alcántara y Carlos Cruz, abanderan la causa por el Grupo Redactor.

“Son académicos profesionales y autodidactas que nos acompañarán al lado del exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, cuyo reconocimiento nacional e internacional habla por sí mismo”, subrayó.

De acuerdo con el consejero jurídico local, participan especialistas en medicina, derechos humanos, asuntos internacionales, cultura, historia, transparencia, acceso a la información, administración gubernamental, políticas públicas, participación ciudadana, pobreza, desigualdad, educación y emprendimiento social, principalmente.

Por la UNAM, detalló, están los doctores en Derecho Eduardo López Betancourt, Julián Güitrón Fuentevilla, Carlos Daza Gómez, Raúl Carranca y Rivas, Elías Polanco Braga y Pedro Hernández Gaona.

El funcionario local refirió que los constituyentes Porfirio Muñoz Ledo, Lol Kin Castañeda, Ifigenia Martínez, Humberto Lozano, Ana Laura Magaloni y Clara Jusidman también fungirán como delegados para asistir a las audiencias en la Corte y presentar argumentos de defensa a la Constitución.

El gobierno de la Ciudad de México estará representado por la titular del Trabajo, Amalia García; la presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Jacqueline L´Hoist Tapia, y el director de la Escuela de Administración Pública, León Aceves Díaz de León, entre otros.