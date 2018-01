Confía Ahued que opinión ciudadana le dará candidatura perredista

La opinión de la ciudadanía será la que más pese en la definición del candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la jefatura de gobierno, aseveró hoy el aspirante a dicho cargo Armando Ahued Ortega.

Al recordar que este viernes inició el proceso de encuestas ciudadanas para determinar quién es el aspirante mejor posicionado, dijo estar convencido que tiene la oportunidad de ganar porque “la gente me dice doctor vamos con todo, vamos con usted” y parafraseó “si a tu puerta toca la encuesta, Ahued es la respuesta”.

Mencionó que dentro de sus propuestas como aspirante a la jefatura de gobierno se encuentra trabajar en un plan agresivo de inversión para generar más empleos y hacer crecer la economía de la Ciudad.

Dentro de sus actividades de este día, el exsecretario de Salud local realizó un recorrido por el Mercado de Jamaica, donde saludó de mano a locatarios y clientes del lugar.

También, dialogó con una integrante de la Fundación Antes de Partir, que brindan apoyo a niños con cáncer, así como con una pareja que se encontraba comprando las flores para su boda, que se celebrará el día de mañana.

Reiteró que piensa ganar la candidatura por la jefatura de gobierno y “yo no tengo plan B, solo tengo plan A, si entré a esta contienda es para ganar y me siento muy fortalecido, muy arropado por la gente y aceptado.

“No soy ajeno para ellos, la gente me reconoce, sabe lo que he hecho, lo que he trabajado y me ven como una opción factible”, expresó.