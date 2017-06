Con yoga todo es posible: alumnos en Paseo de la Reforma

Solo basta traer ropa cómoda, mucha voluntad y paciencia para practicar yoga y conectar la mente con el cuerpo sobre Paseo de la Reforma, una de las calles más emblemáticas de la Ciudad de México.

A un costado del Ángel de la Independencia, que este domingo estuvo alejado del bullicio y excesivo tránsito de vehículos, decenas de personas colocaron un tapete desde las 08:00 horas e iniciaron la rutina de ejercicio.

“Venimos a hacer un viaje”, dijo Rocío Ordoñez, al explicar que el yoga va más allá de tomar una clase: “es una actitud de vida que permite conectar la mente mientras se atraviesan todas las capas del cuerpo”.

Además de brindar flexibilidad y beneficios a la salud, las posturas ayudan a estabilizar las emociones, porque se llega hasta la parte más interna: la espiritual, comentó la maestra.

“Con esto, me he olvidado del estrés, porque he aprendido a relajarme”, indicó la señora Lidia González Reyes, de 60 años de edad, para quien vale la pena levantarse temprano y llegar puntual a la clase.

Contó que desde hace dos años realiza este deporte por recomendaciones de su médico, al sufrir lesiones lumbares, y aseguró que es una “maravilla” y una “bendición” después de descubrirlo.

“Desde aquí se ve fácil, pero no es así”, apuntó Joaquín, al detenerse unos minutos con su bicicleta. En su experiencia, al principio genera “desesperación” porque no vas al ritmo que otros.

Con el tiempo, al paso que se adquiere elasticidad, todo resulta mejor no solo para tener una buena apariencia física, sino por las bondades que ofrece a la salud, añadió mientras descendía y se alistaba para incorporarse a la clase.

Mientras que Karen, una pequeña de apenas 10 años, intentaba seguir las indicaciones de la maestra y volteaba a cada momento para ver cómo lo hacía su mamá, la señora Cristina, de 39 años de edad.

El señor Eusebio Mejía, habitante de la delegación Cuauhtémoc, se detuvo un poco para recuperar el aliento. Refirió que desde hace un año acude a esta clase porque “quiero verme y moverme bien; al llegar a mi edad (65 años) hay muchos que ya no lo hacen”.

Todos han conformado una familia, añadió la maestra, quien acentuó que muchos son constantes y cada domingo vienen con más entusiasmo para mejorar su calidad de vida.

Así, los casi 80 alumnos realizan varias posiciones, respiran y meditan para alcanzar el estado de equilibrio y armonía a través del yoga, una práctica milenaria que se fundamenta en esos tres pilares.

Mientras tanto, otra cantidad mayor de personas caminan, corren y pasean, una y otra vez, en bicicleta, patines y con sus mascotas. Es domingo y Paseo de la Reforma es el punto de reunión para olvidarse de las actividades cotidianas.