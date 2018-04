Con Barrales crecería movilidad sustentable, asegura Laura Ballesteros

Laura Ballesteros, encargada de los proyectos de movilidad del equipo de Alejandra Barrales, candidata de la coalición Por la Ciudad de México al Frente, señaló que de ganar dicha candidata, se construirán 480 kilómetros de red de movilidad sustentable.

De este total, 120 kilómetros corresponderán al transporte público, entre Metro, Metrobús, los metroféricos (teleféricos) y 258 kilómetros de infraestructura ciclista.

Los 24 kilómetros que se ampliarían en el Metro, servirían para descongestionar la red como se encuentra actualmente y con el Fondo de Capitalidad para movilidad se promoverá que por cada peso que ponga la ciudad, el gobierno federal pondrá otro, por lo que es necesario que invierta en ese tema.

En entrevista con Notimex, sostuvo que lo que la gente quiere ver es como se resuelven los retos que tiene por delante la Ciudad de México, y recordó que cuando gobernó Andrés Manuel López Obrador se dedicaron a crear infraestructura para automóviles como la solución de movilidad en ese entonces.

Actualmente, expuso, hay 5.5 millones de autos todos los días, y la propuesta es la vuelta al transporte público como el eje de la movilidad de la ciudad es la propuesta que tienen el Frente y Alejandra Barrales en la Ciudad de México, y que el Metro se convierta en el “jefe” en los sistemas de transporte público, la columna vertebral, para lo se construirían 24 kilómetros.

Se ampliarían las líneas “B” y 1 del Metro, además de que se trabaja en el proyecto de tres ejes nodales para ponerle freno a la mala política implementada cuando Claudia Sheinbaum fue secretaria la Movilidad.

Laura Ballesteros manifestó que habrá acceso a la Ciudad como una de las prioridades a través de la red de transporte público, multimodal y seguro, porque mucha población está abandonada en la periferia, no está conectada hacia sus trabajos y destinos, no tiene el acceso a los servicios porque no están conectados con una buena red de transporte y movilidad.

Además, habrá acceso a las calles, con estructura segura que permita a las personas adultas mayores, con alguna discapacidad y a los niños poder hacer uso de las mismas, sin temor a ser atropellados, al igual que los ciclistas.

Se ordenarán los centros de transferencia modal y se conectarán los viajes a través de Metro y Metrobús, lo cual es fundamental, porque la Ciudad de México no puede seguir administrando los viajes en coche, de ahí el fondo de capitalidad, puntualizó.