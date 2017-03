Capitalinas reciben tarjetas para apoyo económico y seguro de vida

El gobierno capitalino entregó 203 tarjetas del Programa Seguro Contra la Violencia a mujeres y mujeres trans, con las que se les proporciona un apoyo de mil 500 pesos mensuales durante un año, de los cuales 37 son destinados para un seguro de vida.

Además del apoyo económico que se les brinda, con las tarjetas también se apoya a las mujeres a realizar trámites y gestiones legales, así como atención psicológica y de trabajo social. La meta para el presente año es apoyar al menos dos mil mujeres, con un presupuesto de 19 millones 500 mil pesos.

Durante la entrega de tarjetas, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, aseveró que las féminas no tienen por qué seguir en una situación que las violente, ya que no es normal.

“Todavía escuchamos algunas mujeres que dicen ‘es que así es’ el noviazgo, o es que así es el matrimonio. No, no es así. No tiene por qué haber violencia ni por qué tolerarse la violencia”, expresó.

Mancera Espinosa destacó que “por eso el Gobierno de la Ciudad de México realiza acciones encaminadas a defenderlas, protegerlas y para que sepan que existen autoridades atentas para actuar”, y en caso de que no se haga de manera correcta, se harán los correctivos necesarios.

En el acto estuvieron presentes mujeres que fueron capacitadas en plomería, panadería, y se entregaron becas para el empoderamiento de este sector, además de que la Escuela Libre de Derecho otorgará 30 becas de maestría.

En tanto que Alsea, empresa dedicada a la representación y operación de restaurantes hará el proceso de selección e inducción de 100 mujeres para una oferta laboral.

Por otra parte, el mandatario capitalino indicó que mantiene sus aspiraciones rumbo a los comicios presidenciales del próximo año, aunque “todo dependerá de la gente, si decide que no vayamos, será su decisión. Mientras no sea eso, vamos para adelante”.

Entrevistado en la Antigua Escuela de Medicina de la UNAM, en el Centro Histórico, opinó que el PRD debe reiterar su llamado a la militancia y un trabajo importante, como lo están haciendo muchos, para que le vaya bien.

“Desde mi punto de vista, México hoy requiere un proyecto que pueda unificar a todo mundo, que pueda lograr avances importantes. Me parece que hoy el llamado es a los jóvenes, al campo… pero con una estrategia factible, plausible, real, acorde a la realidad de México”, expresó.