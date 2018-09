Cae ceniza volcánica en Iztapalapa, Milpa Alta y Xochimilco

l jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, informó que en las zonas sur y oriente de capital cae ceniza del volcán Popocatépetl, luego de la explosión de esta mañana, con afectaciones principalmente en algunas colonias de las delegaciones Iztapalapa, Milpa Alta y Xochimilco.

Pidió a la gente que, durante el lapso que caigan las cenizas, no salgan a la calle, no utilicen lentes de contacto, de ser posible usar cubrebocas, no realicen actividades al aire libre, generen la limpieza de los tinacos y cisternas y, en caso de que las cenizas tengan contacto con los ojos y garganta, se enjuague con agua.

Entrevistado después de la firma de la Declaratoria del Centro Histórico de Tlalpan Patrimonio Cultural Tangible de la capital, dijo que a las 11:10, el coloso tuvo una exhalación que alcanzó 1.2 kilómetros de altura.

Destacó que aunque la mayor cantidad de ceniza se registra en el Estado de México, ha llegado también a la Ciudad de México. “Ahorita, están trasladándose las brigadas de Protección Civil; se nos ha informado que el semáforo que indica cuál es el grado de actividad del volcán sigue siendo amarillo fase 2”.

“Estamos pendientes de todo lo que son alcantarillas, de todo lo que pueda generar que con las lluvias se pueda agravar el tema. Esperamos hoy lluvias a partir de las 17:00 horas en la zona sur.

“No son lluvias fuertes, pero estaremos atentos. Participan Protección Civil, Sistema de Aguas, y Cuerpo de Bomberos para lo que se pudiera necesitar”.

Al momento, no se tienen reporte de alguna persona que haya sido afectada en su salud.