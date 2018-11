Banda de rock Nine Inch Nails estremece el Plaza Condesa

Miles de personas se quedan sin ver a la banda estadounidense Nine Inch Nails, que con un sold out, Trent Reznor estremeció el Plaza Condesa de la Ciudad de México, al tocar gran parte de sus éxitos musicales.

La banda de rock que arrasó en el Corona Capital, ya que atrajo a la mayoría de los asistentes al escenario en donde se presentaban, en esta ocasión volvió a causar la locura y la agitación de miles de fanáticos, que estaban dispuestos a pagar lo que fuera por verlos nuevamente.

De esta manera el recinto, que se encontraba a su máxima capacidad, hizo que muchas personas perdieran la visualización del escenario, muchos decidieron salir de la cortina negra que divide el lobby para ver mejor, mientras que otros decidieron disfrutar de la música y la espectacular iluminación.

La banda salto al escenario en punto de las ocho y media de la noche desatando la euforia de casi dos mil fanáticos, que se encontraban en el recinto en espera de ver al líder de la banda Trent Reznor, al que al aparecer su silueta a través de todo el humo que arrojaron, hizo gritar a toda la audiencia.

Entre sus primeras canciones se encontraron temas como “Mr. Self destruct”, “Wish”, “March of the pigs”, en los que gran parte de los presentes empezó a saltar, mientras que cerca del escenario las personas se empujaban, ya que querían estar lo más cerca del vocalista.

Aunque la agrupación de rock industrial siempre se ha caracterizado por traer increíbles visuales, en esta ocasión de manera más simple, sin dejar de ser espectacular, mostraron una gran producción llena de luces de colores, que posicionadas en el techo del escenario producían grandes efectos visuales al ritmo de cada canción.

“Reptile”, “Ahead of ourselves”, “Sin”, fueron otras de las canciones que el público pudo disfrutar en el show, mientras que en varios lugares se aventaban algunas personas, con el propósito de ser llevadas por la gente de un lado a otro, mientras que otros debido a la euforia del momento arrojaban cerveza por doquier.

“Muchas gracias, realmente aprecio mucho todo esto, me han dejado congelado, sin dudarlo regresaremos”, dijo Reznor a toda la audiencia, que le respondía “Gracias a ti, nosotros te apreciamos a ti”, “Eres grande, eres un Dios”.

La noche continuó con la interpretación de varias canciones representativas de toda su discografía que consta de nueve discos, siendo el último “Bad witch” el cual fue lanzado en este año, convirtiendo a “Shit mirror” un gran éxito, con el cual hace enloquecer a todos los fanáticos.

Pero fue nuevamente con “Gave up” de su disco “Broken”, en la que todos los presentes, saltaron, bailaron, agitaron la cabeza de un lado a otro, gritaron muy efusivamente, mientras que otros decidían grabar la canción con su celular, para capturar el momento y tenerlo de recuerdo.

El vocalista a pesar de que no hablaba mucho con el público, conectó todo el tiempo con él, aunque sólo se limitaba a decir palabras como “vamos, vamos”, “continuemos” o hacía señales de que aplaudieran, todos le hacían caso y se emocionaban aún más.

Ya en la recta final la banda interpretó temas como “Head like a hole”, “God break down the door”, “The hand that feeds”, cerrando la velada con “Hurt” un tema que se ha convertido en ícono para muchos, haciendo cantar a toda la audiencia al unísono, tapando en ocasiones la voz del vocalista.