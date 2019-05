Aumenta descontento de capitalinos por inseguridad: Consejo Ciudadano

La inseguridad que se registra en la Ciudad de México genera las condiciones propicias para un mayor descontento de la ciudadanía, señaló el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, José Antonio Ortega Sánchez.

“La gente ya está muy inquieta, la gente ya está insatisfecha, la gente ya está viendo que las autoridades no nos están resolviendo el problema, quieren hacer algo, exigir a la autoridad, desde la sociedad es lo que nos toca hacer, es exigir el cumplimiento de las promesas de campaña que es darnos paz y seguridad”, explicó en entrevista con Notimex.

Destacó la importancia de abatir impunidad, el respeto a los derechos humanos y mayor transparencia, así como la urgencia de disminuir cifras de violencia en específico de homicidios dolosos, secuestro, violación y robo con violencia.

Ortega Sánchez expuso que en la actualidad el tema de la seguridad está en un proceso de transición, “estamos en la incertidumbre, a la Guardia Nacional le faltan todavía las leyes reglamentarias que están en el Congreso y no han sido aprobadas y a pesar de eso ya empezó a funcionar, tienen que recibir capacitación sobre derechos humanos, el uso legítimo de la fuerza y los nuevos juicios orales”.

Además, dijo, es necesaria una mayor coordinación con las autoridades locales; la seguridad pública es responsabilidad de las autoridades federales, estatales y municipales, por lo que urgió a un trabajo coordinado.

Lo anterior, expuso, con la finalidad de abatir impunidad, cumplir órdenes de aprehensión, reducir índices de violencia, para lograr sentencias condenatorias para quienes detienen en flagrancia, por mencionar algunas medidas, “ si no se da eso, la Guardia Nacional va a ser un fracaso”.

Explicó que es necesaria una mayor investigación de los delitos y resultados visibles, “si no hay responsables, si no hay aplicación de la ley esto no va a mejorar, no son medidas punitivas es la aplicación de la ley como único camino para resolver el problema de violencia”.

Por lo anterior, señaló que ya comienza el ánimo de la ciudadanía para manifestarse en favor de la paz, la tranquilidad y la justicia; en ese sentido recordó la movilización ciudadana de 2004, y ya se trabaja en la convocatoria y organización de una similar por la paz, la seguridad y el rescate de México.

“No estamos tranquilos, no estamos contentos, estamos insatisfechos, sentimos impotencia, dolor y coraje porque la delincuencia y violencia siguen creciendo, hasta este momento no se ha aplicado política pública capaz de mejorar esta situación y al contrario, las políticas públicas que están aplicando, lo que están haciendo es que la violencia se incremente, tanto de la delincuencia organizada como los grupos de delincuencia común en apogeo en la ciudadanía y en el país”.

En cuanto a la inseguridad en las instituciones educativas, añadió que este fenómeno ha ido en incremento de manera reciente, debido a que existe impunidad y no hay mensajes claros para inhibir la delincuencia, “no se está aplicando la ley”.

En la conferencia “Ante la creciente inseguridad en la CDMX, políticas públicas urgentes”, se evidenció que en la actual administración de la capital mexicana los delitos se han disparado; en específico, los de carácter violento como homicidio doloso, secuestro, violación y robo con violencia.

En marzo de este año, las víctimas de homicidio doloso aumentaron 46 por ciento en comparación con el promedio mensual de enero a noviembre del año pasado, aunado a que las víctimas de secuestro también incrementaron en marzo de este año una proporción de 114 por ciento; ello, en comparación con el mismo periodo de referencia.

Agregó que las violaciones crecieron 137 por ciento, robo con violencia a transporte público individual, 159; robo con violencia a transportista, 137; robo con violencia a negocio, 136; a transeúnte en vía pública, 103; con violencia a transporte público colectivo, 95; robo a transporte público, 59 y a casa habitación 51 por ciento.