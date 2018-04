Apoyos por dos mil 500 pesos para jefas de familia, ofrece Barrales

La abanderada a la jefatura del Gobierno de la Ciudad de México por la coalición Por la CDMX al Frente, Alejandra Barrales Magdaleno, ofreció que de ganar las elecciones del próximo 1 de julio, promoverá un apoyo económico por dos mil 500 pesos para un millón de hogares que hoy encabezan mujeres jefas de familias.

“No se puede hablar de inseguridad y violencia sino le entramos al apoyo a las familias”, dijo la candidata al explicar que planea una serie de acciones en favor de las familias, que incluye la red de estancias infantiles más grande de la capital, con la que se pretende blindar a niños y jóvenes contra la delincuencia y las adicciones.

La candidata perredista se comprometió no sólo a tener la policía más grande, sino la más capacitada y equipada para recuperar la confianza de la ciudadanía.

Su estrategia de seguridad se centra en redignificar la labor policial y a los agentes, en pagarles mejor a los policías, para lo que plantea un aumento progresivo hasta del doble, vinculado a buenos resultados, dijo.

“Lo que es real, es muy difícil que a la Ciudad de México le vaya bien en materia de seguridad, cuando el país está viviendo la peor crisis que haya pasado en violencia e inseguridad, y cuando 2017 es el año más violento en la historia de la nación”, aseguró Barrales Magdaleno.

Criticó la labor de su rival electoral, Sheinbaum Pardo, al mencionar que en la delegación Tlalpan los índices delictivos no descendieron en los últimos tres años que gobernó la ahora candidata morenista y que en seis demarcaciones capitalinas administradas por Morena regresó la inseguridad y se le abrió la puerta al narcotráfico.

Expuso que no se trata solamente de que la gente decida cuál mujer va a llegar al gobierno de la Ciudad de México, lo que importa “es cómo hemos actuado cuando hemos estado al frente de cargos públicos. Mi prioridad es servirle a la gente, la de Claudia Sheinbaum es servirle a un solo hombre (Andrés Manuel López Obrador), dijo.

La candidata de la coalición Por la CDMX al Frente reconoció que en 20 años de gobernar la capital del país, en el PRD “hemos tenido aciertos y errores, así como cosas o proyectos que no alcanzaron su objetivo, por lo que yo me he comprometido a que todo lo ha funcionado lo vamos a fortalecer y lo que no, lo vamos a rectificar”, puntualizó.