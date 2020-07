Anuncian nuevo esquema de apertura para el Centro Histórico

En aras de generar un nuevo esquema de apertura, el Centro Histórico de la Ciudad de México permanecerá cerrado este sábado y domingo.

“Se ha tomado la determinación de que este sábado y domingo permanezca cerrado el Centro Histórico para generar un nuevo esquema de apertura”, estableció Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobierno.

El argumento esgrimido por la funcionaria capitalina tuvo que ver con el hecho de que la mayor parte de los establecimientos del Centro Histórico desatendió las medidas para evitar el contagio de coronavirus.

El gobierno de la Ciudad de México especificó que “la ferretería ‘La lLibra’ no respetó el horario de cierre, ‘Nike’ sobrepasó el aforo permitido, ‘Martí Outlet’ carece de señalética interior, café ‘Cielito Querido’ ha tenido a su personal sin caretas, bancos ‘Santander’ y ‘Bancomer’ no tenían filas de dosificación, ‘Nutrisa’ no respetó día de apertura, la ‘Farmacia París’ no tuvo filas de larga distancia y la plaza de los lentes abrió cuando no le correspondía”.