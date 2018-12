Anuncia Sheinbaum plan de emergencia para la capital en caso de sismo

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció un plan de emergencia para la capital mexicana en caso de sismo y otros desastres, el cual estará a cargo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

En conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, indicó que ya está listo un protocolo que deberán seguir como gobierno y sociedad en caso de un movimiento telúrico u otra contingencia, por lo que en estos días iniciarán con la capacitación de funcionarios.

Aseguró que el gobierno capitalino trabaja para que las dependencias y la sociedad estén debidamente capacitadas en caso de desastres, como un sismo, como el ocurrido el 19 de septiembre del año pasado.

Tras afirmar que el plan de emergencia fue preparado desde antes de las elecciones de julio pasado, expuso que se incluyen temas preventivos, manuales, protocolos y sistemas para que la población pueda participar y apoyar.

Dio a conocer que el próximo 16 de diciembre será presentada la plataforma de reconstrucción, los resultados del censo y los nuevos lineamientos de actuación, para lo cual se trabaja con muchas organizaciones de damnificados para conocer su postura.

Mencionó que la ventanilla de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda reabrirá el 7 de enero próximo, pues se realizará una revisión exhaustiva de los expedientes o solicitudes en proceso.

A su vez, la titular de la Secretaría de Gestión Integral, Myriam Urzúa Venegas, explicó que ese plan será un instrumento de coordinación de dependencias de los gobiernos capitalino y federal, alcaldías, organizaciones civiles y de la población, a fin de tener una reacción más eficiente, reducir los tiempos de respuesta y buscar la continuidad de las operaciones ante un sismo.

Es prioritario, por una parte, activar los servicios de emergencia e iniciar las labores de búsqueda y rescate, en conjunto con las instancias federales. En los primeros 15 minutos se deben activar los protocolos y el Consejo de Protección Civil en sesión permanente, así como el Gabinete de crisis, manifestó.

La funcionaria capitalina comentó que se realizará una información temprana de daños y se elaborará un reporte general de la situación, para que en su caso, pueda hacerse una declaración de emergencia, toda vez que contiene protocolos de actuación de cada dependencia.

Además, abundó, también se elaboran guías para que la población actúe antes, durante y después de un alertamiento, y una guía para el comprador responsable.

En la conferencia fue presentado el sitio Sentika -que significa juntos en náhuatl- para que se registren los voluntarios en caso de desastre.

Sobre seguridad, la jefa de Gobierno dijo que se darán resultados de forma gradual y que se concretará en el menor tiempo posible la distribución en cuadrantes de la policía de la capital.

Urzúa Venegas recordó que el 7 de enero inicia la formación de comisiones de Protección Civil y Seguridad Ciudadana en los 847 cuadrantes de la capital.

Expuso que ayer estuvo en los sectores de policía de Alvaro Obregón y hoy va a Azcapotzalco. “Hemos estado viendo que se ha disminuido la presencia de la cantidad de elementos en los sectores de policía y se han incrementado los agrupamientos por los operativos.

“Nosotros tenemos otra estrategia y es que la policía vigile las calles. No se puede resolver este tema sólo con operativos. Debe haber elementos de proximidad, vigilando las calles”, sostuvo.

Asimismo, dijo que el hecho de que no existan los granaderos no significa que la policía no va a actuar preventivamente en los bloqueos. “Con buen mando, organización y regresando a una situación de disciplina y controles de confianza” podrá mejorarse la situación de seguridad, sostuvo.

Sheinbaum Pardo dio a conocer, por otra parte, que ya están en la página de la Ciudad de México todos los 3 de 3 de los secretarios y subsecretarios del gobierno actual para que puedan ser consultados por la ciudadanía.