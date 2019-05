Animales seres sintientes

El diputado local panista Diego Garrido impulsa crear cuatro tipos penales para castigar el maltrato animal.

En entrevista para IMPACTO TV señala que el objetivo es modificar el artículo 350, con el fin de sancionar los distintos tipos de lesión; también el delito de privación de la vida, de manera dolosa, de animales, así como la crueldad o maltrato, y el secuestro.

“Surge, evidentemente, a partir de una necesidad de protección a los animales, en principio, por lo que se denuncia en redes sociales, por lo que vemos en noticieros, pero también por un tema de constitucionalidad, y lo digo así porque nuestra Constitución ha hecho una nueva reforma, es decir, con la nueva Constitución que se generó para la Ciudad de México lo que tenemos actualmente es una normatividad específica para los animales; a los animales ahora se les considera seres sintientes; ya no son cosas; ya no son objetos; ya no se les puede clasificar como tal; tienen una nueva categoría jurídica de rango constitucional, que es el ser sintiente, y esto nos obliga, en el Legislativo, a crear leyes secundarias, a efecto de generar una protección para nuestros seres sintientes, para los animalitos en general.

“Con ello estamos buscando, en principio, atender un mandato de la Constitución y, de esta manera, desdoblemos este mandato constitucional y en nuestras leyes secundarias, como es el Código Penal, establezcamos sanciones, en particular, para aquellos que maltraten con crueldad, o con maltrato en general, a nuestros animales.

“Normalmente, las leyes establecen ‘no maltrates, no golpees, no lesiones a un animal’, pero no hay una sanción en específico; el Código Penal lo que manejaba ya era una sanción para aquellos animales maltratados, pero tenía que haber crueldad para efecto de que se diera la hipótesis normativa, es decir, se tuviera la sanción penal; si no se tuviera esa crueldad en el maltrato no se aplicaba esa sanción y esto limitaba mucho el tipo penal; por eso, nosotros propusimos, particularmente, cuatro delitos para sancionar el maltrato de nuestros animales.

“El primero es el relativo a lesiones, dependiendo de la intencionalidad y el grado de daño que tenga el animal para con su salud, con su movilidad, etcétera; es el tipo de sanción que tendrá el individuo que lo profiera y, con esta gradualidad, damos margen a que el Ministerio Público determine una sanción específica.

“El segundo delito que también estamos impulsando es uno que se refiere al secuestro de animales porque se ha vuelto un modus operandi en las calles, en los vecinos, incluso, tengo amigos que me han contado que existen personas que sustraen a la mascota de la casa y, eventualmente, piden un rescate, piden un beneficio económico, piden dinero para poder devolver a la mascota; se ha vuelto un modus operandi de bandas que se dedican a la extorsión de ciudadanos comunes que tienen que estar pagando para que se les regrese a sus compañeritos de toda la vida.

“Un tercer delito, que es, en sí, el asesinato, el que se prive de la vida a un animal; no es homicidio en sí porque la etimología de homicidio es sobre hombres, sobre humanos, pero no está catalogada como ‘zoocidio’ o ‘animalicidio’; simplemente, por eso lo ponemos en el Código Penal; en la redacción como la privación de la vida a un animal será sancionado; por supuesto, si es con maltrato, si es con crueldad, la pena se duplicaría para que tenga una sanción mayor aquella persona que se atreva a aplicar esta crueldad animal.

“Y el cuarto tipo penal que estamos impulsando es el de abandono, porque también se da, en muchas ocasiones, que abandonan a un animal a su suerte, y una mascota que se queda a su suerte, pues, implica también dejarlo ahí para que muera”, puntualizó Garrido.

-¿De qué manera se sancionarían estos actos?

“En principio ya hay un tipo penal, pero solamente se da cuando se acredita que hubo esa crueldad contra el animal; por eso, nosotros estamos innovando para el fin de hacerlo más amplio, que no solamente sea cuando exista esa crueldad, sino por el simple hecho de que alguien lesione, por ejemplo, a un perrito y ya el perrito quede sin las funciones de sus patitas; quizá no fue con crueldad, pero ya le provocó un daño al animalito; eso tendría que tener esa sanción.

“Las penas van desde los dos meses hasta los seis años de cárcel, dependiendo la gradualidad, y también imponer multas para la persona”, abundó Garrido.

-¿Concienciación antes que sanción?

“La brigada de protección animal ya existe; depende de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y derivado de las denuncias que se han dado, y con las estadísticas que nos da la propia autoridad, nos hace pensar en este tipo de reformas pro animal.

“Efectivamente, tiene que haber una conciencia social; tenemos que generar un cambio de chip; ya no son cosas; ya no son objetos; tendremos que entrar a una nueva etapa como capitalinos para darles esta protección integral a nuestros animales.

“También estamos discutiendo la ley de cultura cívica en la ciudad y estaremos ahí buscando la mediación cuando se trate de maltrato, pero esa es la vía de cultura cívica y nosotros estamos proponiendo la vía penal como última sanción”, acotó Garrido.

-¿Si no hay denuncia no hay delito?

“Sí, efectivamente, el tipo penal no se estaría persiguiendo por oficio; sí necesitaríamos, rigurosamente, que alguien acuda al MP para que se haga la investigación y se llegue a la sanción última.

“Ya quien, efectivamente, se atreva a realizar esto es porque no está bien de sus facultades mentales y ya es un acto inhumano que necesitaría que la autoridad interviniera”, precisó Garrido.

-¿Aplicaría para todos los animales o sólo mascotas de compañía?

“Estamos incluyendo en un catálogo lo que dice la ley de protección animal, que hace una referencia de qué tipos de animales hay: Animales domésticos, silvestres, para espectáculos públicos, etcétera. Nosotros buscamos, sí, incluir a todos, pero tampoco nos estamos metiendo con un tema, por ejemplo, de lo antitaurino; eso lo dejamos encorchetado, en virtud de que esa será otra discusión del Congreso (de la Ciudad de México) y nos enfocamos, básicamente, en los animales domésticos.

“Estas son iniciativas que buscamos, desde el grupo parlamentario de Acción Nacional, que sean en beneficio de los ciudadanos”, concluyó Garrido.